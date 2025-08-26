iPhone 16, panelas Tramontina e mais: confira as melhores ofertas da semana

Está pensando em comprar um celular novo, equipar a cozinha para deixar o dia a dia mais prático ou, ainda, comprar uma garrafa bonita para te estimular a beber mais água? Pois a newsletter "Caçadores de Ofertas" desta semana traz ofertas interessantes para você comprar o que quer e precisa gastando menos.

Encontramos um bom cupom de desconto para o iPhone 16, além de outros smartphones das marcas Motorola e Samsung. Já para a sua cozinha, há jogo de panelas da Tramontina, mixer da Electrolux e uma panela elétrica da Oster para preparar arroz de um jeito bem rápido. Por fim, colocamos três opções de garrafas térmicas para facilitar o transporte de bebidas para a academia, escola ou trabalho.

Curtiu? Então corra para garantir o melhor preço nas suas compras.

Celulares

Tela OLED de 6,12 polegadas; processador A18 Bionic; 128 GB de armazenamento. Câmera traseira dupla: 48MP ultra wide + 12MP wide; selfie de 12 MP.

Tela LCD com 6,7 polegadas;128 GB de armazenamento e 4 GB RAM; câmera traseira com 50 MP com IA e Night Vision automático, e a frontal, com 8 MP.

Tela FHD+ Super AMOLED de 6,5 polegadas; 128 GB de armazenamento e 4 GB RAM; câmera traseira tripla com 50 MP + 5 MP + 2MP e a frontal com 13 MP.

Cozinha

Revestimento interno antiaderente, sistema de aquecimento que mantém o alimento quente após o preparo e vaporeira para cozinhar alimentos no vapor. Acompanha copo e colher medidores. 100V.

Possui Tecnologia TruFlo, que promete reduzir a formação de bolhas para deixar as receitas mais cremosas e homogêneas. Possui função de triturar, bater claras em neve e mini processador.

Em alumínio com revestimento interno e externo antiaderente Starflon Max. São 10 peças: duas frigideiras, uma leiteira, duas panelas, uma caçarola, uma colher, uma concha e uma espátula.

Garrafas térmicas

Com capacidade para até 350 ml, a garrafinha possui canudo para facilitar o consumo de líquidos pelas crianças. A tampa também possui uma trava para evitar vazamentos.

Grandona, com design moderno e capacidade para um litro. Tem camada dupla de vácuo para manter a temperatura interna e tampa antivazamento para transporte seguro.

Com parede dupla em aço inoxidável e isolamento a vácuo, promete manter bebidas frias por até 29 horas mesmo em dias de calor intenso. Pode ser usada com ou sem canudo.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.