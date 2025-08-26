Topo

Notícias

IPCA-15 de agosto é o mais baixo desde setembro de 2022

Rio

26/08/2025 11h18

A queda de 0,14% registrada em agosto pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) representou o resultado mais brando para o indicador desde setembro de 2022, quando houve queda de 0,37%. Considerando apenas os meses de agosto, o resultado foi o mais baixo para o mês desde 2022, quando encolheu 0,73%.

O dado fez a taxa acumulada em 12 meses arrefecer, segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em agosto de 2024, o IPCA-15 tinha registrado alta de 0,19%.

A taxa do IPCA-15 acumulada em 12 meses passou de 5,30% em julho de 2025 para 4,95% em agosto de 2025, a mais baixa desde janeiro deste ano, quando estava em 4,50%.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

'Plano de trabalho da CPI do INSS é tendencioso', diz deputado do PT

EUA revogou visto do ministro da Justiça, diz Lula

Lula diz que EUA revogaram visto de Lewandowski

Justiça torna Gato Preto réu por violência doméstica contra Bia Miranda

Trump renova iniciativa para negociações sobre desnuclearização com Rússia e China

Lula critica suspensão do visto americano de Lewandowski

'De boné azul, Lula faz de Trump uma limonada', diz Beto Vasques

Emirados Árabes Unidos abrem mercado para aves vivas ornamentais do Brasil

Consulado faz alerta a brasileiros após Polícia de Estrangeiros começar a atuar em Portugal

Definidos critérios para priorização de acesso favorável a crédito antitarifaço

Estados Unidos pressionam Líbano a desarmar Hezbollah