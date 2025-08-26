Topo

Notícias

IPC-S tem decréscimo em todas as 7 capitais pesquisadas pela FGV na 3ª quadrissemana de agosto

São Paulo

26/08/2025 08h40

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) teve decréscimos em todas as sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de agosto, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 26. O índice como um todo saiu de alta de 0,09% para queda de 0,13%, na passagem da segunda para a terceira quadrissemana de agosto.

A menor taxa de variação foi observada em Recife (-0,60%), refletindo principalmente dos preços de passagem aérea (-19,25%). Na segunda quadrissemana, os preços na capital pernambucana haviam recuado 0,22%.

São Paulo (0,19%) registrou a maior taxa de variação, por influência do comportamento do subitem refeições em bares e restaurantes (1,65%). No entanto, também registrou perda de fôlego em relação à leitura da quadrissemana anterior (0,40%).

Também houve retração na variação do IPC-S em Salvador (0,09% para 0,15%), Brasília (-0,05% para -0,12%), Belo Horizonte (-0,11% para -0,33%), Rio de Janeiro (-0,34% para -0,49%) e Porto Alegre (0,08% para -0,16%).

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Lancha com 3 pessoas some no litoral de SP; Marinha e FAB fazem buscas

Colheita do milho de inverno 2024/25 atinge 94,8% da área no País, afirma Conab

Líder de partido britânico revela plano para deportar solicitantes de asilo

Agentes mascarados nos corredores: o medo toma conta da comunidade imigrante nos EUA

'Jovens estão buscando renda fixa de olho na aposentadoria', diz economista

'Deflação em prévia é boa notícia, mas pode ser pontual', diz analista

Austrália expulsa enviado iraniano por ataques antissemitas

Vários feridos na Cisjordânia em operação militar israelense

Catar segue 'aguardando' resposta israelense sobre proposta de trégua em Gaza

Europeus invadem morro Dois Irmãos, em Noronha, e são multados em R$ 13 mil

Irã afirma negociar 'com todas as suas forças' para impedir restabelecimento de sanções