Topo

Notícias

IPC-Fipe sobe 0,10% na 3ª quadrissemana de agosto, após alta de 0,09% na prévia anterior

São Paulo

26/08/2025 07h09

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,10% na terceira quadrissemana de agosto, em leve aceleração após o ganho de 0,09% verificado na segunda quadrissemana deste mês, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira, 26.

Na terceira prévia de agosto, dois dos sete componentes do IPC-Fipe subiram em ritmo mais lento de uma quadrissemana para a outra: Habitação (de 0,32% na segunda quadrissemana a 0,26% na terceira) e Educação (de 0,30% a 0,07%). Transportes ampliou a deflação no período (de -0,15% a -0,47%)

Por outro lado, duas categorias aceleram alta na mesma base comparativa: Despesas Pessoais (de 0,55% para 0,65%) e Saúde (de 0,69% para 0,76%). Outras duas tiveram deflação menor: Vestuário (de -0,10% a -0,07%) e Alimentação (de -0,42% para -0,18%).

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na terceira quadrissemana de agosto:

- Habitação: 0,26%

- Alimentação: -0,18%

- Transportes: - 0,47%

- Despesas Pessoais: 0,65%

- Saúde: 0,76%

- Vestuário: -0,07%

- Educação: 0,07%

- Índice Geral: 0,10%

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Zema defende anistia a Bolsonaro para 'pacificar o Brasil'

Homem é preso após ofensas racistas a funcionária de supermercado em SP

Manifestantes em Israel pedem acordo sobre reféns antes de reunião de gabinete

Jennifer Lawrence receberá prêmio honorário no Festival de San Sebastián

Israelenses voltam às ruas e organizam ações para pedir fim da guerra em Gaza e volta de reféns

Japonês de 102 anos bate recorde ao escalar o Monte Fuji

Malafaia e a hipocrisia dos "cidadãos de bem"

Polícia liberta reféns em prisões da Guatemala

Alcaraz estreia com vitória tranquila no US Open

Homem que confessou matar mulheres é suspeito de assassinar companheiro

Barentsburg: como é a cidade russa que fica dentro do território da Otan?