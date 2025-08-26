Pagamento do INSS de agosto: depósitos já começaram; veja cronograma

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de repasses para agosto de 2025. A ordem de pagamento seguirá o número final do benefício (sem considerar o dígito verificador), mantendo o modelo já adotado para garantir maior organização e previsibilidade nas liberações.

O que aconteceu

Os beneficiários que recebem até um salário mínimo terão os valores pagos entre 25 de agosto e 5 de setembro. Já quem recebe acima do piso nacional terá os créditos liberados entre 1º e 5 de setembro.

Atualmente, o INSS processa mais de 40 milhões de pagamentos por mês. Desse total, aproximadamente 28,2 milhões destinam-se a segurados que recebem até o mínimo, enquanto cerca de 12,3 milhões são voltados a quem tem renda superior.

Para consultar a data exata do repasse, é necessário observar o penúltimo dígito do número do benefício, ignorando o dígito final. Outras informações podem ser acessadas no site ou aplicativo Meu INSS, com login feito pelo Gov.br, utilizando CPF e senha cadastrada.

Em caso de dúvidas, os segurados também podem ligar para a Central 135, que disponibiliza atendimento eletrônico diariamente e suporte com atendentes durante o horário comercial.

O aplicativo e o site do Meu INSS ainda permitem emitir o extrato de pagamento, checar informações pessoais e utilizar outros serviços disponíveis por meio da ferramenta de pesquisa.

Calendário de pagamentos do INSS -- até um salário mínimo

Final 1: 25 de agosto

Final 2: 26 de agosto

Final 3: 27 de agosto

Final 4: 28 de agosto

Final 5: 29 de agosto

Final 6: 1º de setembro

Final 7: 2 de setembro

Final 8: 3 de setembro

Final 9: 4 de setembro

Final 0: 5 de setembro

Calendário de pagamentos do INSS -- acima de um salário mínimo