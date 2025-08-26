Inquérito da ONU sobre violência israelense é afetado por falta de financiamento, mostra documento

Por Emma Farge

GENEBRA (Reuters) - Uma equipe de investigadores da ONU encarregada de pesquisar casos de violência por colonos israelenses e a transferência de armas para Israel para uso na guerra de Gaza não pode concluir seu trabalho devido a restrições financeiras, segundo um documento.

O incidente mostra como a grave escassez de financiamento no sistema da ONU, causada pela fadiga dos doadores e pela redução de gastos, está prejudicando os esforços globais de responsabilização por abusos depois que uma investigação no Congo foi paralisada neste ano.

A Comissão Internacional Independente de Inquérito sobre o Território Palestino Ocupado - criada em maio de 2021 pelo Conselho de Direitos Humanos com sede em Genebra - pode fornecer provas de crimes internacionais usadas em investigações pré-julgamento por tribunais como o Tribunal Penal Internacional.

No ano passado, o conselho aprovou uma solicitação do Paquistão para pesquisar evidências adicionais sobre transferências de armas para Israel no contexto da guerra de Gaza e da violência dos colonos israelenses.

Mas Navi Pillay, que dirige a investigação, disse ao presidente do conselho, em uma carta de 6 de agosto, que a falta de recursos impedia a contratação de pessoal.

"A comissão começou a informar aos patrocinadores das duas resoluções que não será capaz de produzir esses relatórios e apresentá-los ao conselho em março de 2026", disse Pillay, que atuou como juíza no TPI e é ex-alta comissária da ONU para Direitos Humanos.

Israel tem criticado regularmente a comissão, que condenou as ações dos militares israelenses desde o lançamento da ofensiva em Gaza após os ataques mortais do Hamas em 7 de outubro de 2023.

Um acúmulo de taxas obrigatórias da ONU, inclusive do principal doador, os Estados Unidos, que devem cerca de US$1,5 bilhão, piorou uma crise de liquidez da ONU que já dura muito tempo. Em resposta, o órgão global planeja cortar seu orçamento em 20%.

No total, 12 dos atuais 47 membros votantes do conselho - que se reunirá em setembro para discutir as crises no Sudão e no Afeganistão - têm taxas pendentes, de acordo com uma contagem feita pelo International Service for Human Rights.

Nada Al Nashif, alta comissária adjunta para os Direitos Humanos, disse que as investigações estão funcionando atualmente com cerca de 50% da equipe.

"Sem a disponibilidade de fundos em tempo hábil, a implementação se tornou e continuará sendo cada vez mais restrita e, em alguns casos, simplesmente não será possível", declarou ela.