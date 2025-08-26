Homem é preso após ofensas racistas a funcionária de supermercado em SP

Um homem foi preso em flagrante por ofensas racistas contra uma funcionária de um mercado na zona oeste de São Paulo.

O que aconteceu

Advogado João Roberto Camargo Junior, 60, chamou uma fiscal de um mercado de "preta filha da p*ta" e "lixo". O caso ocorreu na tarde de domingo em uma loja da rede Pão de Açúcar no bairro de Perdizes, na zona oeste da capital. Apesar da prisão em flagrante pelo crime de injúria, o homem foi solto ontem pela Justiça.

Agressor proferiu ofensas racistas após não conseguir passar as compras em um totem de pagamento do mercado. De acordo com o boletim de ocorrência obtido pelo UOL, a funcionária tentou auxiliar o homem a finalizar suas compras por duas vezes, mas teve um problema no cartão.

Camargo Junior se irritou e começou a xingar a funcionária. A vítima disse para a polícia que ao perceber que o homem estava agressivo, se afastou enquanto outros clientes decidiram intervir.

Outro cliente presenciou gritos, tentou auxiliar a funcionária e também foi insultado: "Você é viado". O cliente tentou abordar Camargo Junior e questionar o que estava acontecendo, e também foi alvo de ofensas. Em um vídeo obtido pela reportagem, o agressor aparece ofendendo o cliente e assumindo que desferiu comentários racistas contra a funcionária do mercado.

Ele começou a me xingar: 'Seu filho da p*ta'. Começou a falar um monte de coisa. E a menina continuou trabalhando. Ela ficou desnorteada. E eu comecei a discutir com o cara. E aí ele falou para mim: 'Você é viado, né?'. Aí eu falei: 'Sou'. Aí ele continuou: 'Você é um viado, seu viado filho da p*ta".

Relato do cliente vítima de ofensas

João Roberto Camargo Junior tentou sair do mercado. Após a confusão, outros clientes fecharam as grades do local de autoatendimento onde o caso ocorreu, e funcionários baixaram as portas, a pedido de uma das vítimas, para evitar que o indiciado fugisse. Durante a confusão, o indiciado derrubou objetos e causou danos ao supermercado.

Polícia foi chamada e advogado foi detido e preso em flagrante. Testemunhas dizem que a polícia demorou uma hora até chegar ao local e durante esse tempo a vítima atacada com comentários homofóbicos conteve o homem até a chegada dos agentes.

Homem foi autuado por injúria racial e danos materiais. Ao UOL, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) confirmou a prisão do indivíduo e o registro da ocorrência no 91º Distrito Policial (Ceasa) como injúria racial e danos materiais.

De acordo com as informações apuradas, após um erro no pagamento de sua compra, o homem começou a ofender uma funcionária com termos racistas. Em seguida, também teria direcionado insultos homofóbicos a um cliente.

SSP-SP, em nota

Indiciado por injúria racial foi solto

O homem acabou liberado após audiência de custódia. Apesar dos indícios dos crimes cometidos, a Justiça decidiu pela liberdade provisória por entender que o indiciado é réu primário e possui endereço fixo. Camargo Junior terá que seguir medidas cautelares, como se apresentar ao Juízo mensalmente e pagar uma fiança de dois salários mínimos.

O UOL tenta contato com João Roberto Camargo Junior. A reportagem ligou para o telefone cadastrado na OAB, sem sucesso. Caso haja manifestação, este texto será atualizado.

O Pão de Açúcar afirmou que acionou imediatamente as autoridades e repudia o episódio. Em nota encaminhada, a empresa disse que presta apoio para a funcionária.