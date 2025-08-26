Indústria alemã perde quase 250.000 empregos com agravamento de recessão, mostra estudo

BERLIM (Reuters) - A retração da indústria alemã está ganhando velocidade, com quase 250 mil empregos perdidos no setor desde 2019, de acordo com um estudo da EY divulgado nesta terça-feira.

As empresas industriais alemãs geraram uma receita de mais de 533 bilhões de euros no segundo trimestre de 2025, uma queda de 2,1% em relação ao ano anterior, constatou a EY, citando dados oficiais do escritório de estatísticas. Isso se seguiu a um declínio de 0,2% no primeiro trimestre.

O número de pessoas empregadas na indústria alemã também diminuiu 2,1% no segundo trimestre, para 5,43 milhões. Em comparação com seis anos atrás, a força de trabalho contraiu 4,3%, com cerca de 245.500 empregos perdidos desde 2019, disse a EY.

A queda mais acentuada de empregos foi observada na fabricação de automóveis, com recuo de 6,7% no segundo trimestre. Em termos absolutos, isso totalizou cerca de 51.500 empregos perdidos em um ano.

As montadoras alemãs estão lutando contra a forte concorrência da Ásia, uma transição dispendiosa para veículos elétricos e as tarifas de importação dos EUA, com a Volkswagen, a Mercedes e a fornecedora Continental entre as empresas que estão cortando empregos.

Embora os Estados Unidos continuem sendo o mercado externo mais importante para os produtos industriais alemães, as exportações para o país caíram 10% no segundo trimestre, segundo os dados. As exportações para a China tiveram queda de 14%.

(Reportagem de Rachel More)