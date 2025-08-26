Topo

Índice de confiança do consumidor nos EUA cai a 97,4 em agosto

São Paulo

26/08/2025 11h23

O índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos elaborado pelo Conference Board caiu para 97,4 em agosto, ante 98,7 em julho (dado revisado), segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 26. Analistas consultados pela FactSet previam queda a 97,0. A leitura de julho foi revisada 1,5 ponto para cima, de 97,2 originalmente.

O índice de expectativas, baseado nas perspectivas de curto prazo dos consumidores para renda, negócios e condições do mercado de trabalho, recuou de 76,0 (dado revisado) para 74,8 no mesmo período.

O índice de condições atuais, que se baseia na avaliação dos consumidores sobre o momento presente do mercado de trabalho e negócios, diminuiu de 132,8 em julho para 131,2 em agosto.

