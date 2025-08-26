Topo

Incêndios florestais recordes queimaram mais de 1 milhão de hectares de terras da UE este ano

26/08/2025 08h37

Por Kate Abnett

BRUXELAS (Reuters) - Incêndios florestais queimaram mais de um milhão de hectares de terra na União Europeia este ano até agora, a maior quantidade em qualquer ano desde que os registros oficiais começaram em 2006, segundo dados da UE.

Um total de 1.028.000 hectares na UE foi devastado por incêndios até terça-feira -- uma área maior do que o Chipre e maior do que o total em qualquer ano registrado, mostraram os dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS) da UE, analisados pela Reuters.

O recorde anterior foi em 2017, quando a área queimada por incêndios florestais foi de cerca de 998.000 hectares.

Espanha e Portugal foram os mais atingidos e, juntos, responderam por cerca de dois terços da área queimada da UE. Os dados do EFFIS mostraram um aumento acentuado nos incêndios florestais entre 5 e 19 de agosto, período que coincidiu com uma onda de calor de 16 dias na Península Ibérica.

A onda de calor terminou na semana passada, depois de alimentar incêndios que mataram pelo menos oito pessoas nos dois países e forçaram o fechamento de estradas e serviços ferroviários.

No entanto, 10 incêndios florestais ainda estavam ocorrendo na terça-feira na região de Castela e Leão, na Espanha, onde cerca de 700 pessoas foram retiradas, enquanto as chamas continuavam nas regiões norte da Galícia e Astúrias.

Em Portugal, as temperaturas mais baixas trouxeram algum alívio, e um incêndio em Piódão foi extinto após 12 dias na segunda-feira. Com mais de 60.000 hectares queimados, Piódão é o maior incêndio florestal já registrado no país.

A mudança climática está tornando os incêndios florestais, as ondas de calor e as secas mais frequentes e severas, embora as medidas de prevenção, como limpeza da vegetação seca, tenham desempenhado um papel importante na limitação dos incêndios.

Até o momento, os incêndios florestais na UE emitiram 38 milhões de toneladas de dióxido de carbono este ano, segundo o EFFIS. Isso é mais do que no mesmo período de qualquer ano registrado, colocando 2025 no caminho para quebrar o recorde anual de 41 milhões de toneladas.

(Reportagem de Kate Abnett; reportagem adicional de Andrey Khalip em Lisboa e Inti Landauro em Madri)

