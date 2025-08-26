Topo

Notícias

Ibovespa recua em dia de cautela no exterior e queda de commodities

São Paulo

26/08/2025 11h56

O Índice Bovespa opera em baixa moderada no final da manhã desta terça-feira, 26, puxado por um conjunto de fatores, desde a queda dos preços das commodities no mercado internacional até dados econômicos domésticos piores que o esperado. E com o cenário de incertezas dominando as mesas de operações, os investidores preferem assumir postura cautelosa, recolhendo parte dos ganhos acumulados em agosto, ainda acima de 3%.

Um dos pontos de maior cautela hoje é o aumento da tensão entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), com o anúncio da demissão da diretora Lisa Cook, que se recusa a abandonar o cargo. Além dos atritos com o Fed, Trump segue com ofensivas tarifárias, desta vez contra a Índia, cujos produtos passarão a ser taxados em mais 25%, salvo exceções, deixando o país em situação semelhante à do Brasil. O argumento para o tarifaço sobre a Índia são as importações que o país faz de derivados de petróleo da Rússia.

As tarifas extras também podem chegar à China, com mais uma ameaça de Trump ao gigante asiático, que acenou com uma taxa de 200% se Pequim continuar a restringir as exportações de ímãs de terras raras. A China fornece cerca de 90% das terras raras do mundo e domina a produção de outros minerais críticos. Nesse ambiente, e também em meio à percepção de que a demanda chinesa pode continuar patinando, o minério de ferro fechou em queda em Dalian (China) e também em Cingapura.

"O cenário nos EUA é de indefinição, uma vez que não se sabe ao certo nem se a diretora do Fed Lisa Cook foi mesmo demitida. No Brasil, a deflação do IPCA-15 veio menor que o esperado, em um ambiente ainda de ausência de sinais de avanço nas negociações das tarifas. O investidor estrangeiro está atento para saber se as condições econômicas vão permitir que as empresas voltarão a apresentar os balanços positivos do último trimestre", disse Thiago Calestine, economista e sócio da Dom Investimentos.

Às 11h51, o Ibovespa tinha 137.194,43 pontos, em queda de 0,60%. Petrobras ON recuava 1%, enquanto Vale ON conseguia driblar a queda dos preços do minério e avançava 0,18%. O setor financeiro, bloco de ações de maior peso no Ibovespa, registrava movimento majoritariamente de queda, com destaque para B3 ON (-1,12%).

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Guerrilha detém 34 militares na região amazônica do sul da Colômbia (ministro)

Exército de Israel diz que câmera do Hamas era o alvo de ataques que mataram jornalistas em Gaza

Instabilidade na França ameaça influência de Paris na União Europeia, avalia cientista político

Depois da Intel, EUA analisa participações em empresas de defesa

Comissão liderada por Flávio deve ouvir ex-auxiliar de Moraes no dia de julgamento de Bolsonaro

Israel diz que investigação sobre ataque a hospital em Gaza aponta que "câmera do Hamas" foi instalada na região

Mercado global reage à tensão entre Trump e o Federal Reserve, o Banco Central dos EUA

Serina Therapeutics anuncia apoio da FDA para testes de tratamento experimental para Parkinson

Ucrânia reconhece que tropas russas penetraram na região de Dnipropetrovsk

Dino dá 10 dias para Motta explicar urgência no PL da adultização

Exército de Israel diz que seis 'terroristas' morreram em seu ataque de segunda-feira a um hospital de Gaza