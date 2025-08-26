Ibovespa recua em dia de cautela no exterior e queda de commodities

O Índice Bovespa opera em baixa moderada no final da manhã desta terça-feira, 26, puxado por um conjunto de fatores, desde a queda dos preços das commodities no mercado internacional até dados econômicos domésticos piores que o esperado. E com o cenário de incertezas dominando as mesas de operações, os investidores preferem assumir postura cautelosa, recolhendo parte dos ganhos acumulados em agosto, ainda acima de 3%.

Um dos pontos de maior cautela hoje é o aumento da tensão entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), com o anúncio da demissão da diretora Lisa Cook, que se recusa a abandonar o cargo. Além dos atritos com o Fed, Trump segue com ofensivas tarifárias, desta vez contra a Índia, cujos produtos passarão a ser taxados em mais 25%, salvo exceções, deixando o país em situação semelhante à do Brasil. O argumento para o tarifaço sobre a Índia são as importações que o país faz de derivados de petróleo da Rússia.

As tarifas extras também podem chegar à China, com mais uma ameaça de Trump ao gigante asiático, que acenou com uma taxa de 200% se Pequim continuar a restringir as exportações de ímãs de terras raras. A China fornece cerca de 90% das terras raras do mundo e domina a produção de outros minerais críticos. Nesse ambiente, e também em meio à percepção de que a demanda chinesa pode continuar patinando, o minério de ferro fechou em queda em Dalian (China) e também em Cingapura.

"O cenário nos EUA é de indefinição, uma vez que não se sabe ao certo nem se a diretora do Fed Lisa Cook foi mesmo demitida. No Brasil, a deflação do IPCA-15 veio menor que o esperado, em um ambiente ainda de ausência de sinais de avanço nas negociações das tarifas. O investidor estrangeiro está atento para saber se as condições econômicas vão permitir que as empresas voltarão a apresentar os balanços positivos do último trimestre", disse Thiago Calestine, economista e sócio da Dom Investimentos.

Às 11h51, o Ibovespa tinha 137.194,43 pontos, em queda de 0,60%. Petrobras ON recuava 1%, enquanto Vale ON conseguia driblar a queda dos preços do minério e avançava 0,18%. O setor financeiro, bloco de ações de maior peso no Ibovespa, registrava movimento majoritariamente de queda, com destaque para B3 ON (-1,12%).