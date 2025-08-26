Homens ucranianos com idade entre 18 e 22 anos agora podem cruzar a fronteira livremente, diz primeira-ministra

(Reuters) - Homens ucranianos com idade entre 18 e 22 anos agora podem cruzar a fronteira livremente em qualquer direção sob a lei marcial, disse a primeira-ministra Yulia Svyrydenko.

As regulamentações anteriores, introduzidas após a invasão russa de seu vizinho menor em fevereiro de 2022, impediam que homens de 18 a 60 anos deixassem o país.

"Isso se aplica a todos os cidadãos nessa faixa etária. A decisão também diz respeito aos cidadãos que, por vários motivos, estão localizados fora da Ucrânia", escreveu Svyrydenko no Telegram, referindo-se a um decreto do governo.

"Queremos que os ucranianos mantenham o máximo de vínculos com a Ucrânia. As mudanças entram em vigor no dia seguinte à publicação oficial."

(Reportagem de Ron Popeski e Oleksandr Kozhukhar)