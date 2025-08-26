8 sinais de alerta da queda de testosterona e como prevenir o problema

Chamada popularmente de "hormônio masculino", a testosterona tem funções muito mais amplas do que se imagina. Presente tanto em homens quanto em mulheres, ela atua no desejo sexual, na manutenção e ganho da força, na construção de massa muscular, na queima de gordura e até na saúde óssea.

Produzida nos testículos dos homens e nos ovários e glândulas adrenais das mulheres, a testosterona sofre uma queda natural ao longo da vida. Nos homens, que têm níveis naturalmente mais altos, essa redução começa a ser perceptível a partir dos 30 anos, com uma queda de cerca de 1% ao ano. Após os 50, a curva se acentua. Estima-se que um em cada quatro homens apresente sintomas de testosterona baixa em algum grau.

Os sinais do corpo

A diminuição da testosterona não se manifesta de forma igual em todos os homens. Ainda assim, alguns sintomas são comuns:

Queda da libido (desejo sexual); Fadiga frequente; Mudanças de humor; Depressão e irritabilidade; Perda de massa muscular e de força; Dificuldade para manter ereções; Aumento da gordura corporal; Problemas de concentração.

Ignorar esses sinais pode atrasar o diagnóstico e agravar os impactos na saúde física e mental.

Imagem: iStock

Por que a testosterona cai?

O envelhecimento é a principal causa, mas está longe de ser a única. A eficiência dos testículos diminui com o tempo, assim como acontece com outros órgãos. Porém, fatores externos aceleram esse processo:

Alimentação inadequada: dietas pobres em nutrientes podem comprometer a produção hormonal. Proteínas magras, boas fontes de gordura, frutas, verduras, grãos integrais e alimentos ricos em zinco (como frutos do mar, carne vermelha e oleaginosas) ajudam a manter níveis saudáveis.

dietas pobres em nutrientes podem comprometer a produção hormonal. Proteínas magras, boas fontes de gordura, frutas, verduras, grãos integrais e alimentos ricos em zinco (como frutos do mar, carne vermelha e oleaginosas) ajudam a manter níveis saudáveis. Estilo de vida: sedentarismo, tabagismo, excesso de álcool, noites mal dormidas e alto estresse são inimigos diretos da testosterona.

sedentarismo, tabagismo, excesso de álcool, noites mal dormidas e alto estresse são inimigos diretos da testosterona. Sobrepeso e obesidade: o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal, favorece a conversão da testosterona em estrogênio, reduzindo os níveis do hormônio.

o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal, favorece a conversão da testosterona em estrogênio, reduzindo os níveis do hormônio. Doenças e condições médicas: diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, apneia do sono, tumores nos testículos e varicocele também podem levar à queda.

Como é feito o diagnóstico

O primeiro passo é procurar um endocrinologista ou urologista. O especialista avalia sintomas, histórico de saúde, uso de medicamentos e hábitos de vida. Exames de sangue ajudam a medir os níveis de testosterona e confirmar o quadro.

Imagem: iStock

Tratamento: quando a reposição é indicada

Se os níveis estão muito baixos e os sintomas afetam a qualidade de vida, a reposição hormonal pode ser recomendada. O tratamento costuma ser feito com gel ou injeções, já que a forma oral apresenta riscos maiores para o fígado.

O processo exige acompanhamento médico contínuo. Além de monitorar os efeitos da reposição, o especialista avalia possíveis impactos no organismo. A reposição não substitui mudanças de estilo de vida: treinar regularmente, dormir bem e manter uma dieta equilibrada continuam sendo fundamentais.

Os riscos do tratamento

A terapia com testosterona não é isenta de efeitos colaterais. Entre os mais comuns estão:

Acne;

Inchaço nos tornozelos;

Aumento ou sensibilidade nas mamas;

Piora da apneia do sono;

Dificuldade para urinar;

Redução do tamanho dos testículos.

Há também indícios de que o uso prolongado pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, como infartos e derrames. Por isso, a reposição só deve ser feita sob supervisão médica.

Como retardar a queda

Não é possível evitar totalmente a redução natural da testosterona, mas algumas medidas ajudam a minimizar o impacto:

Ter uma alimentação balanceada e pobre em ultraprocessados;

Praticar exercícios de resistência, como a musculação;

Dormir entre 7 e 9 horas por noite, mantendo boa higiene do sono;

Controlar o estresse com técnicas de relaxamento, como meditação e ioga;

Limitar o álcool e evitar o cigarro;

Tratar rapidamente doenças como varicocele e tumores de testículo, que podem afetar a produção hormonal;

Evitar uso prolongado de medicamentos que interferem nos hormônios, como corticoides e opioides.

*Com informações de reportagem publicada em 22/01/2024