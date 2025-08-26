Topo

Homem é preso por queimar bandeira dos EUA ao protestar contra ordem de Trump

26/08/2025 14h02

Um manifestante foi preso próximo à Casa Branca depois de incendiar uma bandeira americana em protesto contra a ordem executiva do presidente Donald Trump contra esse tipo de ato, informou a polícia nesta terça-feira (26).

A prisão ocorreu na noite de segunda-feira, poucas horas depois de Trump assinar uma ordem instruindo o Departamento da Justiça a tomar medidas legais contra aqueles que queimam bandeiras, apesar das decisões da Suprema Corte que dizem que o ato de queimar bandeiras dos Estados Unidos está protegido constitucionalmente.

"Estou queimando esta bandeira como protesto contra esse presidente fascista ilegal que está naquela casa", gritou o homem em um alto-falante no Parque Lafayette, próximo à Casa Branca, segundo um vídeo compartilhado nas redes sociais e na mídia local.

"Eu lutei por cada um dos seus direitos de se expressar", disse o homem, que afirmou ser um veterano de guerra com 20 anos de experiência.

"É nosso direito (amparado pela) Primeira Emenda queimar esta bandeira, não importa o que o presidente diga", acrescentou.

Ele então incendiou a bandeira, que aparentemente havia sido borrifada com um produto inflamável.

Agentes do Serviço Secreto apagaram o fogo com um extintor antes de deter o homem.

A Polícia de Parques confirmou que havia realizado uma prisão, citando regulamentos que proíbem colocar fogo sem permissão em parques públicos como o Lafayette.

A Suprema Corte determinou em uma decisão histórica de 1989 que queimar bandeiras dos Estados Unidos está protegido pelas liberdades inscritas na Primeira Emenda, e anulou as proibições contra a profanação da bandeira nacional.

