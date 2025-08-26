Topo

Hamas contesta relato israelense sobre vítimas de ataque a hospital em Gaza

26/08/2025 20h18

(Reuters) - O Hamas negou nesta terça-feira que qualquer um dos palestinos mortos no ataque israelense ao hospital Nasser, em Gaza, na segunda-feira, fosse militante do grupo.

Mais cedo, Israel disse que havia matado seis militantes no ataque, mas estava investigando como civis, incluindo cinco jornalistas, foram mortos. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, descreveu o ocorrido como um "trágico acidente".

O escritório de mídia do governo do Hamas disse em um comunicado que um dos seis palestinos que Israel alegou serem militantes foi morto em al-Mawasi, a uma certa distância do hospital, e outro foi morto em outro local em um momento diferente.

A declaração do Hamas não esclareceu se os dois também eram civis.

(Reportagem de Howard Goller)

