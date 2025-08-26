Topo

Grupo Educação sobe 0,78% em agosto ante estabilidade em julho no IPCA-15

Rio

26/08/2025 12h46

Os gastos das famílias brasileiras com Educação passaram de uma estabilidade (0,00%) em julho para um aumento de 0,78% em agosto, uma contribuição de 0,05 ponto porcentual para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) deste mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa do IPCA-15 foi de queda de 0,14% em agosto.

Houve pressão dos aumentos nos cursos regulares, que avançaram 0,80%, puxados pelos subitens ensino superior (1,24%) e ensino fundamental (0,68%).

Os cursos diversos tiveram alta de 0,93% em agosto, influenciados pelos cursos de idiomas (1,85%).

