Governo Trump ameaça diretora demitida do Fed: 'Reze para não ser presa'

Howard Lutnick, Secretário do Comércio do governo Donald Trump, criticou Lisa Cook - Nathan Howard/Reuters
26/08/2025 16h59

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou que a diretora do Federal Reserve (Fed, o Banco Central norte-americano), Lisa Cook, deve deixar o cargo após ter sido demitida pelo presidente Donald Trump e "rezar" para não ser presa.

O que aconteceu

Secretário reforçou a acusação feita por Trump de que Cook teria, supostamente, cometido fraude hipotecária. Sem apresentar provas, ele disse em entrevista à CNBC, nesta terça-feira, que as "assinaturas com certeza parecem ser dela", em referência aos documentos que comprovariam a suposta fraude cometida por Lisa.

Howard desdenhou da resposta dada por Cook, que rechaçou as acusações contra ela, e afirmou que o "criminoso sempre" nega ter feito algo ilícito. "A questão é que um membro do Fed literalmente assina seu nome e comete fraude hipotecária, certo? E ela diz: 'não vou a lugar nenhum'. Bem, o criminoso sempre diz 'não vou a lugar nenhum'. Entretanto, a verdadeira pergunta deveria ser: Lisa cometeu fraude hipotecária, sim ou não? E se você cometeu fraude, por favor, saia do governo federal".

Lutnick disse que Cook não apenas deve deixar o posto que ocupa no Fed, como também deve "rezar" para não ser presa. "O fato é que se Lisa cometeu a fraude hipotecária, ela precisa ser respeitosa com o país neste momento e ir embora. Se ela tem respeito pelo Fed, instituição à qual diz se importar, ela deve deixar o cargo que ocupa, sair discretamente de cena e ainda pedir a Deus para que a polícia não vá atrás dela".

Trump demitiu Cook por meio de carta publicada nas redes sociais. O presidente afirmou que a demissão foi motivada por "justa causa" e tinha "efeito imediato". Ele acusou Lisa de fraude em um financiamento imobiliário ao, supostamente, ter falsificado documentos para conseguir condições favoráveis em um empréstimo imobiliário.

Lisa Cook reagiu à demissão de Trump e se recusou a entregar o cargo. Em comunicado divulgado por seu advogado logo após o anúncio do presidente, a diretora disse "não haver nenhum motivo legal" para sua saída e ressaltou que Trump não tem autoridade para demiti-la.

Ameaças ao Fed

Desde que tomou posse, no início deste ano, Trump vem manifestando discordância quanto às decisões do Fed — especialmente por manter os juros altos — e ameaçando trocar o seu presidente, Jerome Powell. A taxa básica de juros americana está no patamar de 4,25%-4,5% ao ano desde dezembro de 2024. Já foi reduzida do intervalo de 5,25%- 5,5% ao ano a que havia chegado entre meados de 2023 e 2024, mas segue no nível mais elevado desde 2007.

Cook estava entre os nove membros do comitê de política monetária do Fed que decidiram, em 30 de julho, manter a taxa de juros no atual patamar. Dois votaram pela redução e um não participou da reunião.

A demissão de Cook está sendo apontada por especialistas como uma medida de preparação de terreno para maiores interferências no Fed. Conforme Trump testa a repercussão de sua decisão, os limites legais da atuação do presidente ficam sob escrutínio.

Pela legislação vigente e pelos precedentes legais, o presidente do país só pode demitir um diretor do Fed por justa causa se for provada algum desvio de conduta grave. Especialistas ouvidos pela imprensa americana estão dizendo que a Casa Branca vai ter que provar as alegações contra Cook na Justiça.

A diretora Cook não é alvo de nenhuma acusação formal na Justiça. Ela pode agora entrar com um processo questionando a demissão, e o juiz pode decidir mantê-la no cargo enquanto o caso é analisado por todas as instâncias.

Perfil

Cook foi indicada à diretoria do Fed em 2022 pelo então presidente Joe Biden, do Partido Democrata, com mandato expirando em janeiro de 2038. É a primeira mulher negra a ocupar um cargo no comando da instituição.

Antes do Fed, Cook foi professora de economia e relações internacionais na Universidade de Michigan. Também lecionou na Universidade Harvard, onde atuou como vice-diretora de pesquisa sobre a África no Centro para Desenvolvimento Internacional.

A diretora do Fed é PhD em economia pela Universidade da California em Berkeley. Fez uma primeira graduação pela faculdade Spelman College em Atlanta, Georgia, e a segunda na Universidade Oxford.

