Governo dos EUA ameaça reter financiamento de Estados por causa regras de proficiência em inglês a motoristas de caminhão

26/08/2025 14h43

Por David Shepardson

(Reuters) - O Departamento de Transportes dos Estados Unidos informou nesta terça-feira que suspenderá o financiamento federal da Califórnia, do Estado de Washington e do Novo México, a menos que eles adotem requisitos de proficiência em inglês para motoristas de caminhão comerciais.

O governo do presidente Donald Trump tomou uma série de medidas para lidar com as preocupações sobre motoristas de caminhão estrangeiros que não falam inglês e, na semana passada, o secretário de Estado, Marco Rubio, disse que os Estados Unidos estavam suspendendo imediatamente a emissão de todos os vistos de trabalho para motoristas de caminhão comerciais.

Em abril, Trump assinou um decreto orientando a aplicação de uma regra que exige que os motoristas comerciais nos EUA atendam aos padrões de proficiência em inglês.

O secretário de Transportes, Sean Duffy, disse que o departamento poderia reter cerca de US$50 milhões em financiamento federal se eles não cumprissem a determinação em 30 dias e poderia tomar outras medidas.

Os Estados não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Na semana passada, Duffy disse que a Administração Federal de Segurança de Transportadores Rodoviários (FMCSA) iniciou uma investigação sobre um acidente em uma rodovia da Flórida que matou três pessoas. O acidente envolveu um motorista de nacionalidade indiana que não falava inglês nem tinha autorização legal para estar nos Estados Unidos, de acordo com autoridades federais e da Flórida. A investigação constatou que os três Estados não estavam aplicando as regras, disse Duffy.

O motorista Harjinder Singh foi acusado de três acusações de homicídio veicular. A polícia disse que ele tentou fazer um retorno proibido em um ponto de acesso "Somente para uso oficial", bloqueando o tráfego e causando o acidente fatal depois que uma minivan bateu em seu caminhão.

Embora o padrão de proficiência em inglês para caminhoneiros já fosse uma lei norte-americana de longa data, o decreto de Trump em abril reverteu a orientação de 2016 de que os inspetores não colocassem os motoristas comerciais fora de serviço se sua única violação fosse a falta de inglês.

Duffy disse que o fato de não se aplicar adequadamente os padrões de qualificação de motoristas representa sérias preocupações de segurança e aumenta a probabilidade de acidentes.

A FMCSA disse que, em 2023, cerca de 16% dos motoristas de caminhão dos EUA tinham nascido fora dos Estados Unidos.

O presidente-executivo da Associação Americana de Caminhoneiros, Chris Spear, elogiou o anúncio de Duffy, dizendo que "todo motorista comercial que opera nos Estados Unidos deve ser capaz de ler sinais de trânsito, comunicar-se com as autoridades policiais e entender as instruções de segurança".

