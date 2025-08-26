Gasolina, automóvel novo e passagens aéreas ajudam a deter inflação medida pelo IPCA-15

As quedas nos preços da gasolina, automóvel novo e passagens aéreas ajudaram juntas a deter a inflação de agosto em -0,12 ponto porcentual, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os custos das famílias com Transportes passaram de uma alta de 0,67% em julho para um recuo de 0,47% em agosto, uma contribuição de -0,10 ponto porcentual para a taxa de -0,14% de inflação neste mês.

As passagens aéreas diminuíram 2,59% em agosto, impacto de -0,02 ponto porcentual. O preço do automóvel novo encolheu 1,32%, contribuição de -0,04 ponto porcentual. E a gasolina ficou 1,14% mais barata, impacto de -0,06 ponto porcentual.

Os combustíveis recuaram 1,18% em agosto. Além da gasolina, houve quedas nos preços do óleo diesel (-0,20%), etanol (-1,98%) e gás veicular (-0,25%).

Na direção oposta, houve avanços em agosto no metrô (0,19%), ônibus urbano (0,49%) e táxi (0,63%).