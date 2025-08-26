Topo

Notícias

FPA orientará posição favorável ao projeto que amplia isenção do IR, diz Tereza Cristina

Brasília

26/08/2025 15h43

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) vai orientar seus parlamentares a votarem a favor do projeto de lei 1.087/2025, que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. "Somos favoráveis à isenção do imposto de renda até R$ 5 mil e redução da faixa de quem ganha até R$ 7 mil mensais", disse a senadora e vice-presidente da FPA, Tereza Cristina (PP-MS), a jornalistas após reunião semanal da FPA realizada nesta terça-feira, 26.

Há expectativa de que o projeto seja votado nesta semana na Câmara dos Deputados. Na avaliação da bancada agropecuária, o alívio no imposto de renda aumenta o consumo em cidades agrícolas e favorece o comércio e serviços rurais.

Para a frente, o projeto traz também "neutralidade setorial", pois mira a renda e não o faturamento do produtor.

Nesta terça-feira, a FPA discute e avalia o chamado "pacote tributário" do Executivo, que inclui o projeto de lei de isenção do imposto de renda e a Medida Provisória de recalibragem do IOF e revisões tributárias de títulos.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Bia Haddad estreia com vitória no US Open; Swiatek também avança

Governo Trump ameaça diretora demitida do Fed: 'Reze para não ser presa'

Cerúndolo vence de virada em sua estreia no US Open

Partidos de direita terão maioria no próximo Congresso da Bolívia

Preso por ameaçar Felca cobrava R$ 15 mil por alvará e excluía até mandado

Depois da Intel, EUA considera participações em empresas de defesa

Barroso não criticou Lula por isolamento do Brasil; vídeo é de 2022

Botsuana vive crise no setor de saúde após corte de ajuda dos EUA

Venezuela anuncia patrulhamento com navios e drones ante mobilização militar dos EUA

Trump diz que faculdades dos EUA teriam dificuldades sem os estudantes chineses

É falso que almirante Alvin Holsey veio ao Brasil em avião usado pela CIA