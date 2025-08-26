Fed responde Trump e diz que diretora só pode ser demitida por justa causa

Após o presidente dos EUA, Donald Trump, ter comunicado ontem a demissão de Lisa Cook, diretora do Federal Reserve (o banco central dos EUA), a instituição afirmou hoje que seus membros só podem ser desligados em casos de "justa causa".

O que aconteceu

Fed informou ao governo Trump que Lisa vai recorrer à Justiça para garantir sua permanência no cargo. Por meio de nota, o banco central do país indicou que a diretora continua no cargo até que haja alguma decisão judicial para que ela seja desligada. A medida contrariou o presidente, que ontem havia comunicado a "demissão imediata" de Cook por suposta fraude hipotecária.

Lisa Cook indicou que contestará prontamente essa ação [do presidente] no tribunal e buscará uma decisão judicial que confirme sua capacidade de continuar a cumprir suas responsabilidades como membro confirmado pelo Senado do Conselho de Diretores do Federal Reserve.

Fed em nota à imprensa

Banco central norte-americano afirmou que "acatará qualquer decisão judicial", e reforçou que Lisa só poderá ser demitida "por justa causa". De acordo com o órgão, sua legislação garante mandados longos aos seus diretores, com duração de 14 anos, como "uma salvaguarda vital, garantindo que as decisões de política monetária sejam baseadas em dados, análises econômicas e nos interesses de longo prazo do povo norte-americano".

Fed ressaltou que "continuará a cumprir suas obrigações estabelecidas por lei". O banco deverá se reunir entre os dias 16 e 17 de setembro para definir se mantém, aumenta ou diminui a taxa de juros dos EUA — Trump quer que a instituição diminua o patamar, atualmente entre 4,25% e 4,5% ao ano.

Trump afirmou que acatará qualquer decisão do Judiciário sobre Cook. Questionado hoje por jornalistas, o presidente sinalizou que respeitará "a decisão dos tribunais", mas também disse já ter em mente alguns nomes para substituir Lisa no Fed.

Demissão de Cook

Trump demitiu Cook por meio de carta publicada nas redes sociais ontem. Ele afirmou que a demissão foi motivada por "justa causa" e tinha "efeito imediato". Ele acusou Lisa de fraude em um financiamento imobiliário ao, supostamente, ter falsificado documentos para conseguir condições favoráveis em um empréstimo imobiliário.

Lisa Cook reagiu e se recusou a entregar o cargo. Em comunicado divulgado por seu advogado logo após o anúncio do presidente, a diretora disse "não haver nenhum motivo legal" para sua saída e ressaltou que Trump não tem autoridade para demiti-la.

Secretário de Comércio dos EUA criticou recusa de Cook em deixar o cargo no banco central. Em entrevista à CNBC, Howard Lutnick reforçou as acusações de Trump contra a diretora e disse que ela "deve sair discretamente de cena e ainda pedir a Deus para que a polícia não vá atrás dela".

Ameaças ao Fed

Desde que tomou posse, no início deste ano, Trump vem manifestando discordância quanto às decisões do Fed— especialmente por manter os juros altos — e ameaçando trocar o seu presidente, Jerome Powell. A taxa básica de juros americana está no patamar de 4,25%-4,5% ao ano desde dezembro de 2024. Já foi reduzida do intervalo de 5,25%- 5,5% ao ano a que havia chegado entre meados de 2023 e 2024, mas segue no nível mais elevado desde 2007.

Cook estava entre os nove membros do comitê de política monetária do Fed que decidiram, em 30 de julho, manter a taxa de juros no atual patamar. Dois votaram pela redução e um não participou da reunião.

A demissão de Cook está sendo apontada por especialistas como uma medida de preparação de terreno para maiores interferências no Fed. Conforme Trump testa a repercussão de sua decisão, os limites legais da atuação do presidente ficam sob escrutínio.

Pela legislação vigente e pelos precedentes legais, o presidente do país só pode demitir um diretor do Fed por justa causa se for provada algum desvio de conduta grave. Especialistas ouvidos pela imprensa americana estão dizendo que a Casa Branca vai ter que provar as alegações contra Cook na Justiça.

A diretora Cook não é alvo de nenhuma acusação formal na Justiça. Ela pode agora entrar com um processo questionando a demissão, e o juiz pode decidir mantê-la no cargo enquanto o caso é analisado por todas as instâncias.

Perfil

Lisa Cook foi indicada à diretoria do Fed em 2022 pelo então presidente Joe Biden, do Partido Democrata, com mandato expirando em janeiro de 2038. É a primeira mulher negra a ocupar um cargo no comando da instituição.

Antes do Fed, Cook foi professora de economia e relações internacionais na Universidade de Michigan. Também lecionou na Universidade Harvard, onde atuou como vice-diretora de pesquisa sobre a África no Centro para Desenvolvimento Internacional.

A diretora do Fed é PhD em economia pela Universidade da California em Berkeley. Fez uma primeira graduação pela faculdade Spelman College em Atlanta, Georgia, e a segunda na Universidade Oxford.