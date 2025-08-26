Fed ainda está no caminho para cortar taxa de juros em setembro, após decisão de Trump sobre Cook

Por Michael S. Derby e Ann Saphir

(Reuters) - É improvável que a tentativa do presidente norte-americano, Donald Trump, de demitir a diretora do Federal Reserve Lisa Cook afete o caminho do banco central dos EUA em direção ao corte das taxas de juros no próximo mês, mas ela cria novas incertezas sobre o que acontecerá após essa reunião em meio ao ataque sem precedentes à independência do Fed.

Os mercados financeiros ainda esperam, de modo geral, que o Fed corte sua taxa básica de juros em um quarto de ponto percentual, para a faixa de 4,00% a 4,25%, na reunião de 16 e 17 de setembro, com os mercados futuros nesta terça-feira colocando uma probabilidade de 86% nesse resultado.

Após a reunião de setembro, os mercados estão divididos quanto à possibilidade de o Fed oferecer até 50 pontos-base de flexibilização adicional até o final deste ano. De modo geral, os investidores levaram em conta os acontecimentos sobre Cook.

"Nosso cenário básico continua sendo o de que o Fed voltará a cortar as taxas de juros em setembro", disseram os economistas do Citibank em uma nota de pesquisa, embora tenham acrescentado que acham que os mercados estão subestimando as chances de que o ritmo final de afrouxamento seja mais agressivo do que o atualmente precificado.

Na noite de segunda-feira, Trump anunciou que demitiria Cook, a primeira medida desse tipo tomada por um presidente dos EUA. Trump e seus aliados acusaram Cook, a única mulher negra a se tornar diretora do Fed, de cometer fraude hipotecária em relação a propriedades que ela comprou em 2021, antes de se tornar uma autoridade do Fed.

Cook disse que não está deixando seu cargo e contratou representação legal para combater a tentativa de Trump de demiti-la.

Há uma incerteza considerável se o presidente pode de fato demitir a diretora do Fed, que, por lei, só pode ser demitida "por justa causa", já que os termos das autoridades do Fed são projetados para protegê-los de interferência política, facilitando sua capacidade de fazer escolhas de política monetária potencialmente impopulares.

Trump tem pressionado o Fed por um longo período para reduzir as taxas de juros de forma agressiva para níveis geralmente vistos como consistentes com uma recessão, que a economia não está enfrentando atualmente. Trump tem ameaçado repetidamente demitir o chair do Fed, Jerome Powell, embora recentemente tenha se afastado desse discurso.

Com Trump a caminho de escolher um substituto para Powell, cujo mandato como chefe do Fed expira em maio próximo, a demissão de Cook daria ao presidente espaço para nomear um novo diretor que, presumivelmente, estaria mais inclinado a apoiar sua pressão por cortes abrangentes nas taxas. Ele já nomeou um aliado para assumir o lugar da ex-diretora do Fed Adriana Kugler, que se demitiu inesperadamente no início deste mês.

"O mercado provavelmente não vai descontar muito no curto prazo, mas, no longo prazo, a politização do Fed deve produzir inflação e taxas mais altas", disse Andy Laperriere, chefe de pesquisa de políticas dos EUA na Piper Sandler. "Trump quer uma política de dinheiro fácil que acabará por produzir inflação mais alta."

APOSTA FIRME

Os mercados já haviam colocado fortes chances de um corte nas taxas no próximo mês após o discurso de Powell na sexta-feira no simpósio de Jackson Hole, em Wyoming. O chefe do Fed disse aos banqueiros centrais e economistas do mundo todo reunidos lá que "com a política em território restritivo, a perspectiva básica e a mudança no equilíbrio de riscos podem justificar ajustes em nossa postura".

Os integrantes do Fed estão cada vez mais preocupadas com o fato de que, embora a inflação continue sendo um problema que pode piorar devido às tarifas de importação de grande porte impostas por Trump, a ameaça ao mercado de trabalho pode ter subido a um nível que justifique a ação do banco central. Eles estão cientes do fato de que talvez precisem se antecipar ao enfraquecimento dos dados de emprego com custos de empréstimos de curto prazo mais frouxos, mesmo que isso possa dificultar o retorno da inflação à sua meta de 2%.

Entretanto, várias autoridades do Fed que falaram na semana passada disseram que não estavam prontas para cortar as taxas, o que pode indicar uma reunião de política controversa pela frente. Enquanto isso, o banco central está enfrentando uma pressão agressiva de Trump e de integrantes do governo para cortar as taxas de forma agressiva.

A tentativa de Trump de demitir Cook provavelmente pesará sobre as ações de política do Fed no longo prazo, dadas suas implicações para quem ocupa cargos no banco central.

"O que estou realmente pensando aqui é, obviamente, na agressividade com que o Fed poderá reduzir as taxas de juros neste ano e no próximo", disse Scott Anderson, economista-chefe da BMO Capital Markets para os EUA. "Não acho que vou mudar minha visão básica com base no que sabemos até o momento, mas certamente o risco oscila no sentido de mais cortes... não se pode descartar três cortes este ano."