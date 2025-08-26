Topo

Notícias

Faturamento de Bets chegou a R$ 17,4 bilhões no 1º semestre, aponta Fazenda

Brasília

26/08/2025 17h13

As empresas de apostas de quota fixa faturaram R$ 17,4 bilhões no primeiro semestre do ano, já descontados os prêmios pagos aos apostadores, de acordo com balanço do Ministério da Fazenda divulgado nesta terça-feira, 26. Os dados da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) mostram que a média de gasto por apostador ativo foi de cerca de R$ 983 no semestre - ou R$ 164 por mês.

"Neste ano, os dois principais objetivos da SPA têm sido fazer as empresas autorizadas cumprirem a regulamentação e combater o mercado ilegal. A SPA chegou ao fim do primeiro semestre contabilizando 15.463 páginas retiradas do ar pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), desde outubro de 2024. Além disso, a SPA registrou que 17,7 milhões de brasileiros realizaram apostas nos sites e aplicativos das 182 bets autorizadas pela Secretaria", destacou o Ministério da Fazenda.

O balanço mostra que 71% dos apostadores brasileiros são homens e 28,9% são mulheres. A maioria está na faixa etária de 31 a 40 anos, com 27,8%; seguidos pelos que têm de 18 a 25 anos (22,4%); 25 a 30 anos (22,2%); 41 e 50 anos (16,9%), 51 a 60 anos (7,8%); e 61 a 70 anos (2,1%).

Conforme dado divulgado pela Receita Federal no mês passado, a arrecadação sobre o setor foi de aproximadamente R$ 3,8 bilhões no primeiro semestre de 2025 - IRPJ, CSLL, PIS/Cofins e Contribuição Previdenciária, além das dos 12% das destinações sociais previstas na Lei 14.790/23.

A SPA também arrecadou aproximadamente R$ 2,2 bilhões referentes às outorgas de autorização pagas pelos agentes operadores autorizados e cerca de R$ 50 milhões em taxas de fiscalização também pagas pelas empresas do setor na primeira metade do ano.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Nasce no México exemplar da menor tartaruga do mundo, em risco de extinção

Alexandre de Moraes ordena vigilância permanente de Bolsonaro por 'risco de fuga'

Zelenskiy diz que Turquia, países do Golfo ou nações europeias poderiam sediar conversas com Putin

Caso Marielle: Moraes pede parecer da PGR sobre prisão domiciliar de ex-PM

Ministro Alexandre de Moraes ordena vigilância permanente de Bolsonaro por "risco de fuga"

Moraes dá 5 dias para PGR decidir sobre denúncia contra Bolsonaro e Eduardo

Como suspeito de ameaçar Felca tentou forjar mandado de prisão contra o influenciador

Taylor Swift anuncia que se casará com Travis Kelce

Venezuela mobiliza Marinha diante do deslocamento militar dos EUA no Caribe

Alcolumbre defende emendas após abertura de inquérito na PF: 'Parar de criminalizar'

Empresário que confessou matar gari em BH escreve carta na prisão: 'acidente com a vítima'