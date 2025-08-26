Famílias deixam Cidade de Gaza após noite de bombardeios; israelenses protestam

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Mais famílias palestinas deixaram a Cidade de Gaza na terça-feira, após uma noite de bombardeios israelenses nos arredores da cidade, enquanto os israelenses iniciaram um dia de protestos em todo o país pedindo a libertação dos reféns e o fim da guerra em Gaza.

Os moradores disseram que os bombardeios aéreos e de tanques israelenses continuaram durante toda a noite e na madrugada de terça-feira nos subúrbios de Sabra, Shejaia e Tuffah, no leste da Cidade de Gaza, bem como na cidade de Jabalia, ao norte, destruindo estradas e casas.

"Chamamos isso de terremotos, pois eles querem assustar as pessoas para que deixem suas casas", afirmou Ismail, 40 anos, morador da Cidade de Gaza.

As Forças Armadas israelenses disseram que suas forças estão operando na área para localizar armas e destruir túneis usados por militantes. Apesar dos protestos generalizados no país e da condenação internacional, Israel está se preparando para lançar uma nova ofensiva na Cidade de Gaza, no que descreve como o último bastião do Hamas.

Ataques israelenses ao Hospital Nasser, no sul da Faixa de Gaza, na segunda-feira, mataram pelo menos 20 pessoas, incluindo jornalistas que trabalhavam para Reuters, Associated Press, Al Jazeera e outros veículos de mídia.

Pelo menos 34 pessoas foram mortas em ataques israelenses no enclave durante a noite e na terça-feira, segundo as autoridades de saúde locais, incluindo 18 pessoas nos arredores da Cidade de Gaza.

Cerca de metade dos dois milhões de habitantes do enclave vive atualmente na Cidade de Gaza, sendo que vários milhares já se deslocaram para o oeste, chegando ao centro da cidade e ao longo da costa.

Outros se aventuraram mais ao sul, para o centro de Gaza e para a área costeira de Al-Muwasi, perto de Khan Younis.

O ataque de segunda-feira ao hospital Nasser em Khan Younis matou o cinegrafista Hussam al-Masri, contratado da Reuters, perto de uma posição de transmissão ao vivo operada pela Reuters.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel lamenta profundamente o que ele chamou de "trágico acidente", mas os militares israelenses ainda não forneceram detalhes sobre o incidente.

PROTESTO ISRAELENSE

Manifestantes israelenses bloquearam estradas em Tel Aviv e em outras partes do país, segurando fotos de reféns ainda mantidos em Gaza e pedindo o fim da guerra. Espera-se que uma manifestação planejada em frente ao quartel-general de defesa de Israel ainda nesta terça-feira atraia milhares de pessoas.

"Por 690 dias, o governo tem travado uma guerra sem um objetivo claro", disse Einav Zangauker, mãe do refém israelense Matan Zangauker, em uma declaração com outras famílias de reféns que lançaram o dia de manifestação.

"Como os reféns, os vivos e os mortos, serão devolvidos? Quem governará Gaza no dia seguinte? Como vamos reconstruir nosso país?", afirmou ela.

A guerra começou em 7 de outubro de 2023, quando homens armados liderados pelo Hamas invadiram o sul de Israel, matando cerca de 1.200 pessoas, principalmente civis, e fazendo 251 reféns.

Desde então, a ofensiva militar de Israel contra o Hamas matou pelo menos 62.000 palestinos, a maioria civis, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, mergulhou o enclave em uma crise humanitária e deslocou internamente quase toda a sua população.

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi no Cairo, Maayan Lubell em Jerusalém e Rami Amichay em Tel Aviv)