Barroso não criticou Lula por isolamento do Brasil; vídeo é de 2022

Um vídeo compartilhado nas redes sociais engana ao insinuar que o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo, teria criticado recentemente o governo Lula pelo suposto isolamento internacional do Brasil.

As peças enganosas retiram de contexto um discurso feito por Barroso em 2022, durante o qual o ministro se referia à gestão do então presidente Jair Bolsonaro.

O que diz o post

"Sentiu a pancada", diz a mensagem contida na postagem, que ainda traz o desenho de uma foice e de um martelo em fundo vermelho, em uma referência aos símbolos mais conhecidos do comunismo.

A publicação traz um vídeo contendo o trecho de um discurso de Barroso: "Não é de surpreender que dirigentes brasileiros, hoje, não sejam bem-vindos em nenhum país democrático e desenvolvido do mundo e nos eventos multilaterais vagam pelos corredores e calçadas sem serem recebidos, acumulando recusas em pedidos de reuniões bilaterais. Como já disse anteriormente, a marca Brasil vive hoje um momento de deprimente desvalorização mundial. Passamos de um país querido e admirado internacionalmente a um país olhado com desconfiança e desprezo". Não há qualquer indicação sobre a data ou o contexto das declarações de Barroso.

Abaixo do vídeo, há uma foto de Lula com a mão no rosto e cobrindo a boca, remetendo a uma expressão de preocupação. Ao lado, há uma imagem de Donald Trump com o dedo indicador apontando para o petista, como se o estivesse acusando de algo. A montagem reforça a insinuação feita pelas peças desinformativas de que a fala de Barroso seria recente e relacionada à tensão política entre EUA e Brasil.

Por que é falso

Discurso de Barroso foi feito em 2022. Uma busca reversa permitiu chegar ao vídeo original com a fala do ministro, publicado em 17 de fevereiro de 2022 (aqui e abaixo). Então presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Barroso fez um discurso de despedida antes de passar o cargo para seu sucessor, Edson Fachin (aqui e aqui).

Ministro se referiu ao isolamento do Brasil sob Bolsonaro. Ao pesquisar uma parte do discurso de Barroso no Google (aqui), verifica-se que o magistrado responsabilizou Bolsonaro pelo isolamento internacional do país sob a gestão dele. O ministro ainda criticou o então presidente pelos ataques feitos ao sistema eleitoral brasileiro, classificando a atitude como "uma repetição mambembe" do que ocorrera nos EUA com Donald Trump (aqui).

Bolsonaro ficou deslocado em reunião do G20. Em 2021, o então presidente foi à Itália para participar da reunião de cúpula do G20. Enquanto diversos líderes mundiais mantinham conversas e reuniões constantes, Bolsonaro era o único com uma agenda esvaziada. O único encontro dele foi com o presidente italiano Sergio Mattarella —algo protocolar, já que ele era o anfitrião do evento (aqui). A imprensa italiana ironizou o isolamento do chefe de Estado brasileiro (aqui). É possível associar a fala de Barroso ao episódio, embora o ministro não o tenha citado diretamente.

Sanções de Trump aumentaram tensão política entre EUA e Brasil. O presidente norte-americano anunciou um tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros importados pelos EUA (aqui). Ao justificar sua decisão, Trump alegou que o Brasil estava promovendo uma "caça às bruxas" com o julgamento de Bolsonaro no STF (aqui). Também houve punições a Alexandre de Moraes, ao qual foi aplicada a Lei Magnitsky (aqui), e a outros ministros do Supremo, cujos vistos para os EUA foram revogados (aqui).

