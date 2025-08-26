Topo

Notícias

Barroso não criticou Lula por isolamento do Brasil; vídeo é de 2022

26.ago.2025 - Barroso criticou Bolsonaro por isolamento internacional do Brasil - Arte/UOL sobre Reprodução/Facebook
26.ago.2025 - Barroso criticou Bolsonaro por isolamento internacional do Brasil Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/Facebook
do UOL

Ricardo Espina

Colaboração para o UOL

26/08/2025 16h51

Um vídeo compartilhado nas redes sociais engana ao insinuar que o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo, teria criticado recentemente o governo Lula pelo suposto isolamento internacional do Brasil.

As peças enganosas retiram de contexto um discurso feito por Barroso em 2022, durante o qual o ministro se referia à gestão do então presidente Jair Bolsonaro.

O que diz o post

"Sentiu a pancada", diz a mensagem contida na postagem, que ainda traz o desenho de uma foice e de um martelo em fundo vermelho, em uma referência aos símbolos mais conhecidos do comunismo.

A publicação traz um vídeo contendo o trecho de um discurso de Barroso: "Não é de surpreender que dirigentes brasileiros, hoje, não sejam bem-vindos em nenhum país democrático e desenvolvido do mundo e nos eventos multilaterais vagam pelos corredores e calçadas sem serem recebidos, acumulando recusas em pedidos de reuniões bilaterais. Como já disse anteriormente, a marca Brasil vive hoje um momento de deprimente desvalorização mundial. Passamos de um país querido e admirado internacionalmente a um país olhado com desconfiança e desprezo". Não há qualquer indicação sobre a data ou o contexto das declarações de Barroso.

Abaixo do vídeo, há uma foto de Lula com a mão no rosto e cobrindo a boca, remetendo a uma expressão de preocupação. Ao lado, há uma imagem de Donald Trump com o dedo indicador apontando para o petista, como se o estivesse acusando de algo. A montagem reforça a insinuação feita pelas peças desinformativas de que a fala de Barroso seria recente e relacionada à tensão política entre EUA e Brasil.

Por que é falso

Discurso de Barroso foi feito em 2022. Uma busca reversa permitiu chegar ao vídeo original com a fala do ministro, publicado em 17 de fevereiro de 2022 (aqui e abaixo). Então presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Barroso fez um discurso de despedida antes de passar o cargo para seu sucessor, Edson Fachin (aqui e aqui).

Ministro se referiu ao isolamento do Brasil sob Bolsonaro. Ao pesquisar uma parte do discurso de Barroso no Google (aqui), verifica-se que o magistrado responsabilizou Bolsonaro pelo isolamento internacional do país sob a gestão dele. O ministro ainda criticou o então presidente pelos ataques feitos ao sistema eleitoral brasileiro, classificando a atitude como "uma repetição mambembe" do que ocorrera nos EUA com Donald Trump (aqui).

Bolsonaro ficou deslocado em reunião do G20. Em 2021, o então presidente foi à Itália para participar da reunião de cúpula do G20. Enquanto diversos líderes mundiais mantinham conversas e reuniões constantes, Bolsonaro era o único com uma agenda esvaziada. O único encontro dele foi com o presidente italiano Sergio Mattarella —algo protocolar, já que ele era o anfitrião do evento (aqui). A imprensa italiana ironizou o isolamento do chefe de Estado brasileiro (aqui). É possível associar a fala de Barroso ao episódio, embora o ministro não o tenha citado diretamente.

Sanções de Trump aumentaram tensão política entre EUA e Brasil. O presidente norte-americano anunciou um tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros importados pelos EUA (aqui). Ao justificar sua decisão, Trump alegou que o Brasil estava promovendo uma "caça às bruxas" com o julgamento de Bolsonaro no STF (aqui). Também houve punições a Alexandre de Moraes, ao qual foi aplicada a Lei Magnitsky (aqui), e a outros ministros do Supremo, cujos vistos para os EUA foram revogados (aqui).

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos e Reuters.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Como suspeito de ameaçar Felca tentou forjar mandado de prisão contra o influenciador

Taylor Swift anuncia que se casará com Travis Kelce

Venezuela mobiliza Marinha diante do deslocamento militar dos EUA no Caribe

Alcolumbre defende emendas após abertura de inquérito na PF: 'Parar de criminalizar'

Empresário que confessou matar gari em BH escreve carta na prisão: 'acidente com a vítima'

Quando é o julgamento de Bolsonaro no STF? Veja datas e como serão sessões

Presença de Messi no Inter Miami será decidida antes da semifinal da Leagues Cup

Moraes determina monitoramento policial em tempo real da residência de Bolsonaro

Moraes atende PGR e manda PF monitorar Bolsonaro 24 horas por dia

Petróleo recua, entre ameaças ao Fed e incerteza geopolítica

Conselho de Ética da Alesp arquiva pedido de cassação contra Lucas Bove