EUA registraram no dia 22 arrecadação recorde de tarifas de quase US$ 23 bi, diz Bessent

São Paulo

26/08/2025 17h06

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou nesta terça-feira, 26, que 22 de agosto registrou uma arrecadação recorde de tarifas, em quase US$ 23 bilhões no dia, elevando o total de agosto para quase US$ 30 bilhões - com o mês ainda não concluído.

"A melhor parte: nenhuma inflação nos preços ao consumidor", acrescentou ele em postagem na rede X.

Segundo ele, desde que o aumento das tarifas começou em abril, os preços dos bens domésticos subiram apenas 0,7% em termos anualizados.

