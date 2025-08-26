EUA podem buscar participação em empresas do setor de defesa, diz Lutnick

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, defendeu nesta terça-feira a iniciativa do presidente Donald Trump para que o governo federal assuma participações em empresas norte-americanas com as quais faz negócios, dizendo que isso poderia ser feito no setor de defesa.

"Eles estão pensando nisso", disse Lutnick à CNBC, citando líderes do Pentágono. "Há muita conversa a ser feita sobre como financiar nossas aquisições de munições."

"Há uma discussão monstruosa sobre defesa. A Lockheed Martin obtém 97% de sua receita do governo dos EUA. Eles são basicamente um braço do governo dos EUA", acrescentou.

Na segunda-feira, Trump disse que deseja fazer mais investimentos em empresas norte-americanas saudáveis, mesmo com os críticos alertando que esse papel do governo poderia limitar a estratégia corporativa e a agilidade do mercado, além de questionar o impacto sobre os consumidores.

Na semana passada, o governo anunciou uma participação de quase 10% na fabricante de chips Intel. Anteriormente, o governo interveio para concluir a compra da U.S. Steel pela japonesa Nippon Steel em junho, assumindo o que Trump chamou de "golden share", que dá a Washington o controle de suas operações.

Também assumiu uma participação na empresa de terras raras MP Materials, e intermediou um acordo com as fabricantes de chips Nvidia e AMD para receber 15% da receita das vendas de chips para a China, o que antes era proibido.

"Se uma empresa chega ao governo dos Estados Unidos da América e diz: precisamos de sua ajuda, queremos mudar tudo... Acho que essa é uma questão entre o presidente-executivo e o presidente dos Estados Unidos, se ele vai ouvi-los e mudar as regras", disse ele à CNBC, citando o acordo com a Nvidia.

(Reportagem de Susan Heavey)