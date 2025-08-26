Topo

Notícias

Está difícil ganhar músculos? Por que um tempo de descanso pode ajudar

Treino também exige descanso para a recuperação muscular - iStock
Treino também exige descanso para a recuperação muscular Imagem: iStock
do UOL

Colaboração para VivaBem

26/08/2025 15h33

A cena é comum: academias lotadas de gente tentando suar até a última gota, acreditando que apenas o levantamento de peso é o suficiente para trazer resultados. Mas, embora a falta de exercício seja um problema global de saúde pública, o excesso também preocupa especialistas em fisiologia do esporte.

A cultura do "sem descanso" vem crescendo entre atletas amadores. Pesos cada vez mais pesados, séries com pouca pausa ou sem, treinos de resistência sem dias leves. O resultado são corpos exaustos que, em vez de evoluir, travam.

Relacionadas

Dieta mediterrânea reduz risco de adoecer em quem tem 'gene do Alzheimer'

O que superidosos com boa memória têm em comum? Estudo mapeou seus segredos

Meia do Rio, SP City: por que corridas querem saber mais da sua saúde

A ciência mostra que o músculo não cresce durante o esforço, mas sim nos intervalos de recuperação — e negligenciar esse tempo pode significar estagnação, queda de desempenho e até lesões.

O paradoxo do esforço

Todo atleta sabe que melhorar exige superação. Levantar mais do que ontem, correr mais rápido, pedalar mais longe. O problema é quando o corpo não tem tempo de se recuperar totalmente entre as sessões. O cansaço, que deveria ser um sinal de progresso, se transforma em freio. Sem descanso suficiente, o rendimento despenca em vez de subir.

Essa armadilha é comum em amadores disciplinados, que, ao perceberem estagnação ou retrocesso, respondem com mais intensidade, e não com pausa. O excesso de zelo vira sabotagem.

A ciência da recuperação

A prática de exercícios contínua e sem pausa esgota o glicogênio, o combustível armazenado nos músculos. Esse estoque dura, em média, de uma hora e meia a duas horas de atividade. Mesmo em atletas bem treinados, leva cerca de um dia para ser reposto. Já em iniciantes, o processo pode demorar até dois dias.

Além disso, o tecido conjuntivo — que dá sustentação e elasticidade aos músculos — também sofre microdanos e precisa de tempo para se regenerar. Pesquisas mostram que, em corridas de longa duração, como ultramaratonas, os músculos chegam a perder elasticidade, tornando cada quilômetro final até 50% mais desgastante do que os iniciais.

Em geral, para hipertrofia, o mais indicado é que se descanse de 36 a 48 horas antes de trabalhar um mesmo grupo muscular —ou seja, se treinou perna hoje, basta malhar outra parte do corpo (peito, costas etc.) amanhã.

Atenção aos sinais

Não existe fórmula única para todos. O mesmo treino que faz um atleta evoluir pode adoecer outro. Ainda assim, alguns sinais funcionam como alerta. O primeiro estágio do excesso de treino costuma ser a fadiga constante. Nos casos mais avançados, surgem sintomas emocionais, como irritação e até depressão.

Se o corpo parece não se recuperar e o cansaço persiste por dias, a recomendação é simples: pausa. Um dia de descanso, uma sessão mais leve ou até anotar no diário como se sente já pode evitar o ciclo de sobrecarga. Contar com a ajuda de um profissional também é importante para descobrir como dosar os treinos.

*Com informações de reportagem publicada em 26/01/2012 e 26/06/2019

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Bia Haddad estreia com vitória no US Open; Swiatek também avança

Governo Trump ameaça diretora demitida do Fed: 'Reze para não ser presa'

Cerúndolo vence de virada em sua estreia no US Open

Partidos de direita terão maioria no próximo Congresso da Bolívia

Preso por ameaçar Felca cobrava R$ 15 mil por alvará e excluía até mandado

Depois da Intel, EUA considera participações em empresas de defesa

Barroso não criticou Lula por isolamento do Brasil; vídeo é de 2022

Botsuana vive crise no setor de saúde após corte de ajuda dos EUA

Venezuela anuncia patrulhamento com navios e drones ante mobilização militar dos EUA

Trump diz que faculdades dos EUA teriam dificuldades sem os estudantes chineses

É falso que almirante Alvin Holsey veio ao Brasil em avião usado pela CIA