Está difícil ganhar músculos? Por que um tempo de descanso pode ajudar

A cena é comum: academias lotadas de gente tentando suar até a última gota, acreditando que apenas o levantamento de peso é o suficiente para trazer resultados. Mas, embora a falta de exercício seja um problema global de saúde pública, o excesso também preocupa especialistas em fisiologia do esporte.

A cultura do "sem descanso" vem crescendo entre atletas amadores. Pesos cada vez mais pesados, séries com pouca pausa ou sem, treinos de resistência sem dias leves. O resultado são corpos exaustos que, em vez de evoluir, travam.

A ciência mostra que o músculo não cresce durante o esforço, mas sim nos intervalos de recuperação — e negligenciar esse tempo pode significar estagnação, queda de desempenho e até lesões.

O paradoxo do esforço

Todo atleta sabe que melhorar exige superação. Levantar mais do que ontem, correr mais rápido, pedalar mais longe. O problema é quando o corpo não tem tempo de se recuperar totalmente entre as sessões. O cansaço, que deveria ser um sinal de progresso, se transforma em freio. Sem descanso suficiente, o rendimento despenca em vez de subir.

Essa armadilha é comum em amadores disciplinados, que, ao perceberem estagnação ou retrocesso, respondem com mais intensidade, e não com pausa. O excesso de zelo vira sabotagem.

A ciência da recuperação

A prática de exercícios contínua e sem pausa esgota o glicogênio, o combustível armazenado nos músculos. Esse estoque dura, em média, de uma hora e meia a duas horas de atividade. Mesmo em atletas bem treinados, leva cerca de um dia para ser reposto. Já em iniciantes, o processo pode demorar até dois dias.

Além disso, o tecido conjuntivo — que dá sustentação e elasticidade aos músculos — também sofre microdanos e precisa de tempo para se regenerar. Pesquisas mostram que, em corridas de longa duração, como ultramaratonas, os músculos chegam a perder elasticidade, tornando cada quilômetro final até 50% mais desgastante do que os iniciais.

Em geral, para hipertrofia, o mais indicado é que se descanse de 36 a 48 horas antes de trabalhar um mesmo grupo muscular —ou seja, se treinou perna hoje, basta malhar outra parte do corpo (peito, costas etc.) amanhã.

Atenção aos sinais

Não existe fórmula única para todos. O mesmo treino que faz um atleta evoluir pode adoecer outro. Ainda assim, alguns sinais funcionam como alerta. O primeiro estágio do excesso de treino costuma ser a fadiga constante. Nos casos mais avançados, surgem sintomas emocionais, como irritação e até depressão.

Se o corpo parece não se recuperar e o cansaço persiste por dias, a recomendação é simples: pausa. Um dia de descanso, uma sessão mais leve ou até anotar no diário como se sente já pode evitar o ciclo de sobrecarga. Contar com a ajuda de um profissional também é importante para descobrir como dosar os treinos.

*Com informações de reportagem publicada em 26/01/2012 e 26/06/2019