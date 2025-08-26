Espuma, molas ou híbrido? Entenda e compare as diferenças entre colchões

Para comprar colchão, você já não precisa sair de casa. Antes testado em loja, agora o produto é o novo queridinho das compras online em muitos sites. Algumas empresas no mercado mudaram o jogo ao usarem técnicas que facilitam a entrega do colchão a domicílio, embalando-o a vácuo e tornando-o mais fácil de ser transportado.

Além disso, o consumidor ainda ganha uma quantidade razoável de noites para testar e ver se consegue se adaptar ao colchão —e, se não conseguir, é só pedir para trocar.

E como escolher o colchão ideal?

É importante saber o que você está buscando. Afinal, em teoria, adquirir um colchão é ter um compromisso para muitos anos. Por isso, conversamos com especialistas que nos ajudaram a trazer os melhores critérios para essa definição.

Espuma ou molas?

Há colchões de espuma, de molas ou dos dois materiais, como é o caso de modelos mais modernos. mesmo dentro dessas categorias, no entanto, existem algumas diferenças importantes.

Se antes os colchões de espuma eram sinônimo de maciez, hoje, isso já não é necessariamente verdade. Misturas químicas distintas resultam em variações de poliuretano, a base do colchão de espuma, como explica Juliano Barbosa, professor de engenharia de materiais da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Isso gera diferentes texturas, diferentes densidades de espuma, e resulta em colchões até bastante firmes. Ou então, colchões e travesseiros que se adaptam ao seu corpo, como aqueles viscoelásticos, que se deformam [quando há peso sobre eles], mas se recuperam [quando não há mais].

Já os colchões de molas têm dois tipos principais:

Molas Bonnel, mais tradicionais, interligadas e que formam uma rede única;

Molas ensacadas, inovação na qual cada mola é envolta num saco de tecido, o que faz com que sejam comprimidas individualmente. "Por isso que, se você deitar de um lado, não vai balançar o outro", diz Barbosa.

Isso faz desse tipo de colchão algo interessante para casais, que podem se movimentar sem afetar um ao outro. O professor compara as molas tradicionais a camas elásticas. "Você deitava de um lado, o outro pulava. Agora, elas [as molas] são totalmente independentes."

Do ponto de vista médico, as molas ensacadas também são uma boa solução. De acordo com Ricardo Ueta, ortopedista especializado em coluna do hospital paulistano HCor, esse tipo de tecnologia pode ajudar a garantir uma boa noite de sono. "Uma pessoa mais agitada à noite, que se mexe mais, pode acordar o companheiro a toda hora. Com as molas ensacadas transmitindo menos movimento, isso não acontece."

O melhor dos dois mundos

Há ainda os colchões híbridos, que misturam molas para sustentação e espuma para conforto. Com isso, ainda ajudam no transporte, segundo Barbosa.

"Isso permite que você enrole esse colchão e depois aplique vácuo para que ele fique extremamente compactado. E aí, você consegue colocar numa caixa, o pessoal entrega pelo correio, fica do tamanho de um frigobar", acrescenta. "Quando você desembala, o colchão começa a expandir, é um material com uma memória elástica, que ele recupera e funciona perfeitamente."

Quem manda é você (mas precisa testar)

A maior variedade de materiais e tecnologias abre o leque de possibilidades na hora de comprar um colchão. Mas a escolha ainda cabe ao consumidor —que deve, sim, testar e ver qual irá se adaptar melhor a suas necessidades.

"Tem pessoas que preferem os colchões mais firmes, outros, mais macios, por isso é importante testar", diz Ueta. As únicas restrições, segundo ele, são colchões excessivamente macios ou duros, ambos não recomendados para a saúde.

Mas, se a ideia é fazer testes, não é preferível comprar na loja física? Segundo Ueta, não necessariamente, já que muitas marcas permitem que você faça a devolução após um período de tempo testando em casa.

Às vezes, isso é mais proveitoso do que ir se deitar numa loja. Pode ser que você se sinta desconfortável na primeira noite, mas na segunda ou na terceira pode estar mais habituado e adorar o colchão.

Quando é a hora de trocar?

Colchões são produtos para muitos anos, mas não são eternos. Cada fabricante tem a sua estimativa, habitualmente informada no momento da compra. Mas passa-se tanto tempo entre ela e a troca que, às vezes, nos esquecemos da recomendação.

Segundo Barbosa, os colchões de espuma duram menos que os de molas. "O material tende a se degradar com o tempo. As esponjas que usamos para tomar banho ou para lavar louça também são poliuretanos e dá para ver que, com o tempo, elas vão se esfarelando, meio que perdendo massa, afinando", compara.

Já o metal, que compõe as molas do colchão, tem maior vida útil. O problema, no entanto, são as capas que cobrem esses colchões, que sofrem degradações com o tempo, "mesmo que a estrutura interna esteja intacta", alerta o professor.

Para o bem da sua saúde, Ueta afirma que a hora certa para trocar o colchão é quando ele deixa de ser homogêneo. "É quando o colchão começa a ter 'buracos' por você ficar mais tempo deitado num canto do que no outro", diz o médico. Ele afirma que há colchões que, em apenas um ano, podem ficar "velhos" nesse sentido.

O perigo é que o colchão que esteja irregular aplique forças irregulares no seu tronco. "Isso é muito ruim, porque seu corpo vai tentar compensar", explica.

Por fim, um outro princípio a se levar em consideração ao comprar um colchão é a sustentabilidade, especialmente no descarte. Os colchões de mola são mais facilmente recicláveis: sua estrutura é desmontada e o metal contido nele pode ser derretido e usado de novo. No caso do poliuretano do colchão de espuma, porém, a reutilização ainda é considerada complexa.

Modelos indicados

Agora que já temos definidos os parâmetros, selecionamos alguns colchões interessantes para você escolher. Confira a seguir:

Dimensões de 158 cm x 198 cm;

Nível de firmeza médio;

Capa premium à prova d'água e antiácaro;

Combina molas e espumas;

Suporte ortopédico e ergonômico superiores.

Dimensões de 138 cm x 188 cm;

10 anos de garantia;

Combina espuma firme com viscoelástica;

100 noites de teste garantidas pela fabricante;

Capa lavável.

Dimensões de 138 cm x 188 cm;

Combina molas ensacadas e espuma;

Forração de malha importada resistente;

Suporta até 120 kg por pessoa;

Tecido com tratamento antifungo e antiácaro.

Dimensões de 138 cm x 188 cm;

Garantia de 12 meses pelo fabricante;

Camada de conforto extra (pillow euro in);

Suporta até 110 kg por pessoa;

Nível de firmeza intermediário.

Dimensões de 88 cm x 188 cm;

10 anos de garantia pelo fabricante;

Combina espuma de conforto com espuma de suporte;

Dupla face, pode ser usado do lado mais firme ou mais macio;

Capa hipoalergênica lavável.

Dimensões de 158 cm x 198 cm;

26 cm de altura, proporcionando mais firmeza;

Gel memory foam na composição, que busca se adaptar ao corpo;

Suporta até 150 kg por pessoa;

Capa hipoalergênica, removível e lavável.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.