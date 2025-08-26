Encomendas de bens de capital dos EUA sobem em julho

WASHINGTON (Reuters) - As novas encomendas de bens de capital manufaturados nos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em julho, sugerindo que os gastos das empresas com equipamentos iniciaram o terceiro trimestre com força.

Os pedidos de bens de capital não relacionados à defesa, excluindo aeronaves, um indicador observado de perto para os gastos das empresas, aumentaram 1,1% no mês passado, após um declínio revisado de 0,6% em junho, informou o Census Bureau do Departamento de Comércio nesta terça-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam alta de 0,2%, depois de uma queda de 0,8% relatada anteriormente em junho. Parte do aumento nos pedidos provavelmente reflete preços mais altos em vez de volumes maiores, já que as tarifas sobre produtos importados aumentam os custos para os fabricantes.

Os embarques de bens de capital aumentaram 0,7%, depois de terem subido 0,4% no mês anterior.

Os pedidos de bens de capital vêm flutuando dentro de uma faixa ampla este ano, aumentando à medida que as empresas se apressaram antes que as tarifas de importação do presidente Donald Trump entrassem em vigor, e diminuindo à medida que essa antecipação perdia força.

Os gastos das empresas com equipamentos diminuíram no segundo trimestre, após crescimento de dois dígitos no trimestre de janeiro a março.

Os pedidos de bens duráveis, itens que variam de torradeiras a aeronaves destinadas a durar três anos ou mais, caíram 2,8%, pressionados por menos reservas de aeronaves comerciais. Os pedidos de bens duráveis diminuíram 9,4% em junho.

(Reportagem de Lucia Mutikani)