Topo

Notícias

Encomendas de bens de capital dos EUA sobem em julho

26/08/2025 09h52

WASHINGTON (Reuters) - As novas encomendas de bens de capital manufaturados nos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em julho, sugerindo que os gastos das empresas com equipamentos iniciaram o terceiro trimestre com força.

Os pedidos de bens de capital não relacionados à defesa, excluindo aeronaves, um indicador observado de perto para os gastos das empresas, aumentaram 1,1% no mês passado, após um declínio revisado de 0,6% em junho, informou o Census Bureau do Departamento de Comércio nesta terça-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam alta de 0,2%, depois de uma queda de 0,8% relatada anteriormente em junho. Parte do aumento nos pedidos provavelmente reflete preços mais altos em vez de volumes maiores, já que as tarifas sobre produtos importados aumentam os custos para os fabricantes.

Os embarques de bens de capital aumentaram 0,7%, depois de terem subido 0,4% no mês anterior.

Os pedidos de bens de capital vêm flutuando dentro de uma faixa ampla este ano, aumentando à medida que as empresas se apressaram antes que as tarifas de importação do presidente Donald Trump entrassem em vigor, e diminuindo à medida que essa antecipação perdia força.

Os gastos das empresas com equipamentos diminuíram no segundo trimestre, após crescimento de dois dígitos no trimestre de janeiro a março.

Os pedidos de bens duráveis, itens que variam de torradeiras a aeronaves destinadas a durar três anos ou mais, caíram 2,8%, pressionados por menos reservas de aeronaves comerciais. Os pedidos de bens duráveis diminuíram 9,4% em junho.

(Reportagem de Lucia Mutikani)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

'Plano de trabalho da CPI do INSS é tendencioso', diz deputado do PT

EUA revogou visto do ministro da Justiça, diz Lula

Lula diz que EUA revogaram visto de Lewandowski

Justiça torna Gato Preto réu por violência doméstica contra Bia Miranda

Trump renova iniciativa para negociações sobre desnuclearização com Rússia e China

Lula critica suspensão do visto americano de Lewandowski

'De boné azul, Lula faz de Trump uma limonada', diz Beto Vasques

Emirados Árabes Unidos abrem mercado para aves vivas ornamentais do Brasil

Consulado faz alerta a brasileiros após Polícia de Estrangeiros começar a atuar em Portugal

Definidos critérios para priorização de acesso favorável a crédito antitarifaço

Estados Unidos pressionam Líbano a desarmar Hezbollah