Topo

Notícias

Empresário que confessou matar gari em BH escreve carta na prisão: 'acidente com a vítima'

Belo Horizonte

26/08/2025 17h59

O empresário Renê da Silva Nogueira Junior, 47 anos, que confessou matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, 44 anos, em 11 de agosto, no bairro Vista Alegre, em Belo Horizonte, escreveu uma carta dentro da prisão afirmando que o episódio foi um "acidente". Renê atirou no gari em uma briga de trânsito, quando Laudemir foi defender a colega que dirigia o caminhão de lixo que fazia a coleta.

A carta, datada de 25 de agosto de 2025, foi escrita de próprio punho e entregue à defesa. Renê está sendo defendido pelo terceiro advogado, depois de dois outros abandonarem o caso. O documento foi divulgado primeiramente pela rádio mineira Itatiaia.

Inicialmente, uma equipe de advogados mineiros assumiu o caso, mas o abandonou no último dia 18, alegando "motivos de foro íntimo". Na sequência, um novo profissional assumiu o caso, Dracon Cavalcanti Lima. Na segunda-feira, 25, Lima disse ter sido pego de surpresa após o protocolo de um novo defensor para o empresário nos sistemas da Justiça. Trata-se de Bruno Silva Rodrigues, advogado do Rio de Janeiro.

Na carta escrita na prisão, Renê disse que confia no trabalho dos advogados e que sempre esteve representado juridicamente. "O que aconteceu foi um acidente com a vítima e me sinto bem representado, tanto pelo Dr. Dracon, como pelo Dr. Bruno Rodrigues. Tenho certeza que resolveremos esse mal-entendido", escreveu Renê.

Ele reiterou ter dado procuração a um dos advogados e pediu que não haja novas mudanças na condução de sua defesa.

Inicialmente, o empresário negou ter cometido o crime: disse que não havia passado pela região onde Laudemir morreu. Ele mudou a versão após a divulgação de vídeos que o flagraram passeando com os cachorros e manuseando uma arma, depois do fato. Ao confessar a autoria dos disparos, Renê alegou ter tentado "atirar para cima" e ter deixado o local porque não sabia que uma bala havia atingido o gari.

A perícia confirmou que a arma usada no crime pertence à delegada da Polícia Civil de Minas Gerais, Ana Paula Balbino Nogueira, mulher de Renê. Em depoimento, a servidora afirmou não saber que o marido usava a arma. A Corregedoria da Polícia Civil abriu procedimento disciplinar e um inquérito policial para apurar a conduta de Ana Paula. Ela não foi afastada do cargo, ante a ausência de indícios de participação do crime.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Empresário que confessou matar gari em BH escreve carta na prisão: 'acidente com a vítima'

Quando é o julgamento de Bolsonaro no STF? Veja datas e como serão sessões

Presença de Messi no Inter Miami será decidida antes da semifinal da Leagues Cup

Moraes determina monitoramento policial em tempo real da residência de Bolsonaro

Moraes atende PGR e manda PF monitorar Bolsonaro 24 horas por dia

Petróleo recua, entre ameaças ao Fed e incerteza geopolítica

Conselho de Ética da Alesp arquiva pedido de cassação contra Lucas Bove

A um ano da campanha eleitoral, Planalto lança novo slogan e Lula quer ministros defendendo governo

Moratória da soja: Abiove comemora decisão judicial que suspende medida do Cade

Moratória da soja: Aprosoja-MT mantém críticas ao pacto após decisão judicial

Moraes manda policiais ficarem de prontidão 24 h perto de casa de Bolsonaro