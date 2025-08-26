Empresário preso por matar gari em BH diz em carta que caso foi 'acidente'

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, 47, assassino confesso do gari Laudemir de Souza Fernandes, 44, escreveu uma carta dentro da prisão afirmando que o episódio foi um "acidente".

Documento foi escrito ontem por Renê e entregue à defesa. Na carta, o empresário afirmou que se sente bem representado tanto pela nova equipe jurídica, quanto pela anterior. "O que aconteceu foi um acidente com a vítima e me sinto bem representado. Tenho certeza que resolveremos esse mal-entendido", escreveu.

Carta foi escrita em meio à terceira mudança de advogados do empresário. Preso desde o dia 11 de agosto, Renê, inicialmente, contratou uma equipe de advogados mineiros. Uma semana depois, no entanto, o escritório abandonou o caso e alegou "motivo de foro íntimo". Um novo profissional assumiu o posto, o advogado Dracon Cavalcanti Lima. Mas ontem, a Justiça de Minas Gerais informou que Renê constituiu um novo defensor, Bruno Silva Rodrigues, advogado do Rio de Janeiro.

Empresário voltou atrás e pediu que os dois advogados "trabalhem em parceria". O documento foi entregue no presídio de Caeté (MG) ao defensor Dracon Cavalcanti Lima. Ao UOL, ele explicou que ocorreu mal-entendido com o novo advogado contratado por Renê. Por enquanto, os dois advogados seguem no caso, mas Dracon adiantou que uma reunião foi marcada com o empresário para definir qual escritório continuará na defesa.

O UOL entrou em contato com o advogado Bruno Silva Rodrigues, mas o profissional afirmou que não iria se manifestar.

Eu, Renê da Silva Nogueira Júnior, tinha dado autorização para o Dr. Dracon via procuração para me defender no meu nome. Gostaria de reforçar que acredito no trabalho do mesmo e reforço a necessidade que meus advogados trabalhem em parceria. O que aconteceu foi um acidente com a vítima e me sinto bem representado tanto pelo Dr. Dracon como pelo Dr. Bruno Rodrigues. Tenho certeza que resolveremos esse mal-entendido. Pedi ao mesmo para não sair do meu caso. Que Deus abençoe.

Renê Júnior assumiu a autoria do assassinato, porém alegou em carta que tiro foi acidental Imagem: Cedida ao UOL

Renê admitiu que no dia do crime ele pegou um desvio para o trabalho porque estava atrasado. Em determinado ponto, entrou em um beco sem saída e foi aconselhado por pessoas na rua a voltar. Nesse momento, o empresário confessou que retirou a arma da mochila e a colocou embaixo de suas pernas no banco do carro.

Ao retornar na via, ele contou que se deparou com engarrafamento provocado pelo caminhão do lixo, que fazia a coleta. Segundo Renê, a motorista do caminhão deixou outros veículos à sua frente passar, mas na sequência foi em direção ao seu automóvel. Ele falou para a mulher que seu carro "era largo" e não iria passar pelo espaço deixado.

Motorista do caminhão viu a arma em suas pernas e gritou: "Ele está armado". Após a fala da motorista, o empresário disse que um dos garis que fazia a coleta no local foi até sua direção e gritou que "ameaçar mulher é fácil, quero ver fazer isso com um homem".

Na sequência, o empresário desceu do carro armado, e esse gari falou "com arma é fácil". Renê, então, disse que chamou o homem para "resolver na mão", e nesse momento sua arma disparou.

No depoimento, Renê também admitiu que o gari com quem ele discutiu verbalmente não foi Laudemir. Ele negou a versão de testemunhas de que o carregador da pistola tenha caído e que ele teria apanhado do chão e recolocado na arma.

Renê segue preso preventivamente e deverá responder por homicídio duplamente qualificado. A Corregedoria da Polícia Civil mineira instaurou procedimento administrativo para apurar se houve omissão ou prevaricação por parte da delegada. Até o momento, ela não foi indiciada no caso, nem é suspeita de ter ajudado o marido, e segue no cargo.

Laudemir de Souza Fernandes era gari e trabalhava há cerca de sete anos na Localix Serviços Ambientais Imagem: Cedido ao UOL

Renê confessou que matou Laudemir de Souza Fernandes após discussão de trânsito. Laudemir estava em horário de trabalho quando Renê passou pela rua onde ele e outros garis faziam a coleta do lixo, segundo a PM. Laudemir e outros garis saíram em defesa da colega de trabalho, quando o motorista pegou a arma e atingiu a vítima na região torácica. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas morreu.

Empresário fugiu do local do crime e foi preso enquanto treinava em uma academia de alto padrão. A prisão ocorreu horas depois do crime, no bairro Estoril, área nobre da capital mineira.

Delegado diz que Renê seguiu com rotina após o crime para evitar formar provas contra ele. Evandro Radaelli, responsável pelo caso, comentou ao UOL News as imagens de câmeras de segurança que mostraram o empresário no trabalho e em casa após o crime.

Acusado alegou que pegou a arma da esposa para garantir a própria segurança no caminho até a empresa onde trabalhava, em Betim. No depoimento em que confessou o crime, ele relatou que no dia do ocorrido saiu de casa por volta das 08h05, pegou a pistola calibre .380 de Ana Paula e colocou o objeto em sua mochila sem que a esposa tivesse percebido.

Empresário afirmou que aquela "foi a primeira vez" que pegou a arma da esposa. No depoimento, ele justifica que pegou a pistola "pelo fato de estar indo para local perigoso e que não conhecia muito bem as vias" para chegar até a sede da empresa e que, por ser natural de outro estado — Rio de Janeiro — estava "receoso" de andar desarmado.

À polícia, ele contou que a arma seria usada em caso de "proteção" pessoal, porque "estava muito tenso". Renê ressaltou que não pensou que teria acertado o tiro em Laudemir e afirmou estar arrependido "por ter jogado fora a vida da vítima, dele [mesmo], atrapalhado a vida da esposa, do filho [que ele tem com outra mulher] e da família da vítima".