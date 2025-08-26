Empresário é indiciado por matar corretores dentro de imobiliária em SC

A Polícia Civil de Santa Catarina indiciou o empresário Ralf Junior Dombek Manke, 37, pelo assassinato de dois corretores dentro de uma imobiliária em Balneário Piçarras, no litoral norte de Santa Catarina, no mês passado.

O que aconteceu

Ralf vai responder por duplo homicídio qualificado por motivo fútil e sem chances de defesa para as vítimas. Ele é acusado de matar a tiros os corretores Deyvid Luiz Leite, 46, e Thiago Adolfo, 29.

Inquérito foi concluído e enviado ao Ministério Público de Santa Catarina. A promotoria deverá analisar as provas colhidas pela Polícia Civil e decidir se oferece a denúncia ao Tribunal de Justiça estadual ou se pede mais investigações.

Empresário segue preso preventivamente. Por meio de nota, a defesa informou que Ralf "não poupou esforços para contribuir com a elucidação dos fatos", e agora, com o início da persecução penal, "serão aportados novos elementos probatórios, todos aptos a corroborar e fortalecer a tese defensiva" de que ele agiu "em legítima defesa".

Relembre o caso

Deyvid Luiz Leite e Thiago Adolfo foram mortos dentro de imobiliária durante reunião de negócios Imagem: Reprodução

Crime aconteceu no dia 1º de julho dentro de uma imobiliária que pertence a Ralf. Na ocasião, os três estavam reunidos para acertar detalhes da venda de parte da imobiliária.

Deyvid havia se tornado sócio da imobiliária de Ralf. Thiago, que conhecia as duas partes, agiu como intermediário do negócio. No dia do duplo homicídio, eles estavam sozinhos em uma sala e tratavam de uma dívida no valor de R$ 25 mil que estava atrasada.

Ralf alega que agiu em legítima defesa. Segundo a defesa do empresário, durante a reunião ele teria tido a integridade física e de sua família ameaçada por Thiago e Deyvid. Nesse momento, por ter se sentido coagido ao pensar que os corretores estavam armados, agiu primeiro e atirou contra os dois, diz a defesa.

Após o crime, o empresário fugiu da imobiliária e ligou para um policial militar que é seu conhecido. Ao PM, ele relatou o crime e foi orientado pelo agente a se entregar. Ralf foi localizado em um posto de combustíveis e preso em flagrante. Ele confessou o crime e estava com as roupas manchadas de sangue.

Ralf tinha registro de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador). No entanto, o empresário não tinha permissão para portar arma ostensivamente.

Quem eram as vítimas

Deyvid Luiz Leite, 46, era natural de Garuva (SC). Além de corretor de imóveis, ele também era cantor sertanejo e atendia pelo nome artístico Davi Magalhães. Ele formava a dupla Davi e Daniel.

Fez parceria com outros cantores sertanejos. Em 2022, o artista gravou um DVD que também contou com as participações de Léo Nascimento e Luiza Martins. Em 2023, ele gravou com a dupla João Neto & Frederico.

Deyvid também exerceu cargo públicos na administração de Garuva. Foi diretor de Saneamento Ambiental e diretor de Desenvolvimento Econômico do município.

Thiago Adolfo, 29, era natural de Umuarama (PR). Ele era empresário, CEO da Ibiza Imóveis e também atuava como corretor de imóveis.

Especialista em investimentos imobiliários. Nas redes sociais, Adolfo informava que trabalhava nesse ramo há sete anos.