Topo

Notícias

Em esforço para desafiar demissão, Cook, do Fed, contrata advogado crítico à pressão de Trump

São Paulo

26/08/2025 08h28

A diretora do Federal Reserve (Fed) Lisa Cook recrutou o advogado Abbe Lowell para representá-la na provável batalha judicial contra a decisão do presidente americano, Donald Trump, de demiti-la.

Lowell é figura conhecida em Washington D.C., onde tem atuado em casos envolvendo oponentes políticos de Trump. Conforme a imprensa americana, a lista de clientes da firma de Lowell inclui o filho do ex-presidente dos EUA Joe Biden, Hunter Biden, além da procuradora-geral de Nova York, Letitia James.

Em entrevista ao Financial Times em julho, Lowell demonstrou preocupação com medidas de Trump para pressionar escritórios de advocacias e a autoridade das cortes. "Nunca me preocupei tanto se o nosso sistema conseguiria suportar a pressão que está sendo colocada", disse.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Lancha com 3 pessoas some no litoral de SP; Marinha e FAB fazem buscas

Colheita do milho de inverno 2024/25 atinge 94,8% da área no País, afirma Conab

Líder de partido britânico revela plano para deportar solicitantes de asilo

Agentes mascarados nos corredores: o medo toma conta da comunidade imigrante nos EUA

'Jovens estão buscando renda fixa de olho na aposentadoria', diz economista

'Deflação em prévia é boa notícia, mas pode ser pontual', diz analista

Austrália expulsa enviado iraniano por ataques antissemitas

Vários feridos na Cisjordânia em operação militar israelense

Catar segue 'aguardando' resposta israelense sobre proposta de trégua em Gaza

Europeus invadem morro Dois Irmãos, em Noronha, e são multados em R$ 13 mil

Irã afirma negociar 'com todas as suas forças' para impedir restabelecimento de sanções