Duplo ataque a hospital em Gaza choca o mundo e acende protestos

Funeral em Khan Yunis: corpo de um de cinco jornalistas mortos em ataque israelense a hospital é carregado por colegas e familiare - AFP
Funeral em Khan Yunis: corpo de um de cinco jornalistas mortos em ataque israelense a hospital é carregado por colegas e familiare Imagem: AFP
do UOL

Do UOL

26/08/2025 21h43

Duplo ataque a hospital em Gaza gera indignação mundial

  • Duplo ataque mortal. Um bombardeio duplo do Exército israelense contra o hospital Nasser em Gaza matou pelo menos 20 pessoas, entre elas cinco jornalistas e quatro trabalhadores de saúde.
  • Investigações e protestos. As Forças de Defesa de Israel dizem que buscavam uma câmera do Hamas, mas abriram inquérito; a ONU cobrou prestação de contas e israelenses bloquearam rodovias pedindo acordo para libertar reféns e fim da ofensiva.
  • Jornalistas não eram alvo. Porta-voz militar afirmou que repórteres da Reuters e da AP mortos não foram visados; organizações exigem transparência sobre a decisão que autorizou o ataque.

Trump demite Lisa Cook do Fed e abre disputa jurídica

  • Demissão inédita. Donald Trump anunciou a demissão da diretora do Federal Reserve Lisa Cook, alegando fraude hipotecária; é a primeira vez que um presidente tenta remover uma autoridade do banco central.
  • Disputa judicial. A economista, primeira mulher negra no colegiado, planeja processar o governo alegando que o cargo tem mandato fixo e só pode ser interrompido por justa causa.
  • Mercados e independência. Analistas alertam que a intervenção afeta a credibilidade do Fed; os mercados subiram com lucros de empresas, mas investidores acompanham a crise institucional.

Ucrânia admite incursão russa em Dnipropetrovsk

  • Incursão inédita. Kiev admitiu que forças russas atravessaram a região de Dnipropetrovsk, no centro da Ucrânia, pela primeira vez desde o início da guerra, tentando abrir novo front.
  • Avanço contido. O Exército ucraniano diz ter parado a investida e infligido perdas, mas relatórios ocidentais sugerem que Moscou tenta consolidar posição para futuras ofensivas.
  • Impacto psicológico. Analistas veem a entrada como golpe moral e lembram que o conflito causa baixas maciças nos dois lados. Leia reportagem do The Guardian (em inglês).

Austrália expulsa embaixador iraniano após ataques antissemitas

  • Expulsão histórica. A Austrália expulsou o embaixador do Irã e três diplomatas após culpar Teerã por atentados a um restaurante kosher e a uma sinagoga; é a primeira expulsão desde a Segunda Guerra.
  • Reação australiana. O premiê Anthony Albanese disse que listará a Guarda Revolucionária como organização terrorista e denunciou o Irã por fomentar ódio antissemita.
  • Teerã revida. O governo iraniano negou envolvimento, chamou a medida de motivada por protestos pró-Palestina e prometeu retaliar expulsando diplomatas australianos.

EUA enviam esquadras a Venezuela, e Caracas mobiliza tropas

  • Esquadras em rota. Os EUA enviaram o cruzador USS Lake Erie e o submarino USS Newport News para águas venezuelanas numa operação antidrogas; a Casa Branca acusa Nicolás Maduro de chefiar um "narco-Estado".
  • Contra-ataque venezuelano. Caracas mobilizou 15 mil soldados na fronteira com a Colômbia, pediu que milícias se armem e anunciou patrulhas com navios e drones no Caribe.

Curiosidade: vaca é resgatada de poço de lama na Inglaterra

  • Resgate inusitado. No interior da Inglaterra, bombeiros e fazendeiros usaram escavadeira e cintas para tirar uma vaca de 4 anos de um poço de lama de três metros; um veterinário acompanhou a operação.
  • Vaca tranquila. O animal permaneceu calmo durante o salvamento, saiu ileso e virou sensação nas redes sociais, encerrando o noticiário com leveza. Leia reportagem da UPI (em inglês).

