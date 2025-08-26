Dois policiais morrem no leste da Austrália em tiroteio 'horrível'

Dois policiais morreram e outro ficou ferido nesta terça-feira (26) durante um "horrível" tiroteio em uma propriedade rural no sul da Austrália, informaram as autoridades, que alertaram que o suspeito fugiu.

A polícia iniciou a busca de um homem que fugiu após o violento confronto em uma propriedade remota em Porepunkah, uma localidade entre Melbourne e Camberra.

"O suspeito deste feito horrível continua foragido", declarou aos jornalistas o delegado de polícia de Victoria, Mike Bush.

"Sabemos que a pessoa está fortemente armada, sabemos que é perigosa", acrescentou.

Ele ainda disse que no ataque morreram um detetive de 59 anos e um agente de 35 anos.

"Eles enfrentaram o atirador e foram assassinados a sangue frio", afirmou Bush. Outro oficial ficou ferido e foi submetido a uma cirurgia, embora suas lesões não coloquem sua vida em perigo.

Bush indicou que 10 policiais ingressaram na propriedade rural pela manhã para executar um mandado de busca quando os tiros explodiram.

O atirador "estava fortemente armado e conseguiu escapar entre os arbustos".

Ao que parece, o suspeito fugiu sozinho, deixando para trás sua esposa e dois filhos.

As autoridades pediram à população de Porepunkah que permanecesse em casa até novo aviso enquanto continuam a busca pelo suspeito.

"Nossa prioridade é prendê-lo para garantir que responda por suas ações, mas também para trazer segurança a esta comunidade", disse Bush.

lec-djw/mtp/mas/es/dd

© Agence France-Presse