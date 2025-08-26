Topo

Dívida externa bruta é estimada em US$ 362,147 bilhões em julho

Brasília

26/08/2025 10h25

O Banco Central (BC) estima que a dívida externa brasileira atingiu US$ 362,147 bilhões em julho, segundo os números do balanço de pagamentos divulgados nesta terça-feira, 26. A dívida externa era de US$ 363,133 bilhões em junho, segundo as estimativas da autarquia.

A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 269,006 bilhões em julho, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 93,141 bilhões.

Fluxo cambial

O fluxo cambial total do Brasil está negativo em US$ 1,833 bilhão em agosto, até o dia 22, informou o BC. O fluxo financeiro é negativo em US$ 1,814 bilhões, e o comercial, negativo em US$ 19 milhões.

O canal financeiro - que reúne investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamentos de juros, entre outras operações - teve compras de US$ 33,242 bilhões e vendas de US$ 35,055 bilhões no período.

Na conta do comércio exterior, as importações somaram US$ 15,131 bilhões e as exportações, US$ 15,112 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 2,142 bilhões de adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 3,393 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 9,577 bilhões nas demais operações.

A posição dos bancos no mercado à vista estava vendida em US$ 27,812 bilhões.

