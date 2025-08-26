Diretora financeira da BAT, fabricante dos cigarros Lucky Strike, renuncia ao cargo

(Reuters) - A fabricante dos cigarros Lucky Strike e Dunhill, British American Tobacco, informou nesta terça-feira que sua diretora financeira, Soraya Benchikh, está deixando o cargo com efeito imediato, após cerca de 15 meses na função.

As ações da empresa, que tiveram um aumento de mais de 80% durante o mandato de Benchikh, caíam até 2,8% na abertura do pregão.

Em julho, a BAT divulgou lucro no primeiro semestre acima das expectativas, uma vez que seus negócios nos EUA cresceram pela primeira vez em três anos, o que representa uma possível recuperação em seu maior mercado.

Analistas do JPMorgan disseram que a mudança foi "inesperada", com os investidores elogiando a melhoria da disciplina financeira da BAT e a retomada das recompras de ações.

Benchikh passou mais de duas décadas na BAT antes de sair para trabalhar em outros setores. Ela retornou em maio de 2024 para assumir o cargo de diretora financeira.

Javed Iqbal assumirá a função de diretor financeiro interino, cargo que ocupou anteriormente de maio de 2023 a abril de 2024.

"Com a estratégia certa, pretendemos continuar a realizar a transformação lucrativa da BAT", disse o presidente-executivo Tadeu Marroco em um comunicado.

(Reportagem de Yadarisa Shabong em Bengaluru)