Topo

Notícias

Diretora financeira da BAT, fabricante dos cigarros Lucky Strike, renuncia ao cargo

26/08/2025 08h52

(Reuters) - A fabricante dos cigarros Lucky Strike e Dunhill, British American Tobacco, informou nesta terça-feira que sua diretora financeira, Soraya Benchikh, está deixando o cargo com efeito imediato, após cerca de 15 meses na função.

As ações da empresa, que tiveram um aumento de mais de 80% durante o mandato de Benchikh, caíam até 2,8% na abertura do pregão.

Em julho, a BAT divulgou lucro no primeiro semestre acima das expectativas, uma vez que seus negócios nos EUA cresceram pela primeira vez em três anos, o que representa uma possível recuperação em seu maior mercado.

Analistas do JPMorgan disseram que a mudança foi "inesperada", com os investidores elogiando a melhoria da disciplina financeira da BAT e a retomada das recompras de ações.

Benchikh passou mais de duas décadas na BAT antes de sair para trabalhar em outros setores. Ela retornou em maio de 2024 para assumir o cargo de diretora financeira.

Javed Iqbal assumirá a função de diretor financeiro interino, cargo que ocupou anteriormente de maio de 2023 a abril de 2024.

"Com a estratégia certa, pretendemos continuar a realizar a transformação lucrativa da BAT", disse o presidente-executivo Tadeu Marroco em um comunicado.

(Reportagem de Yadarisa Shabong em Bengaluru)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

'Jovens estão buscando renda fixa de olho na aposentadoria', diz economista

'Deflação em prévia é boa notícia, mas pode ser pontual', diz analista

Austrália expulsa enviado iraniano por ataques antissemitas

Vários feridos na Cisjordânia em operação militar israelense

Catar segue 'aguardando' resposta israelense sobre proposta de trégua em Gaza

Europeus invadem morro Dois Irmãos, em Noronha, e são multados em R$ 13 mil

Irã afirma negociar 'com todas as suas forças' para impedir restabelecimento de sanções

Onda de incêndios florestais na Espanha gera emergência nacional

Rodrigo Paz promete superar crise na Bolívia sem plano de ajuste severo

SP: Derrite citica juiz que mandou soltar homem preso com mais de 200 quilos de cocaína

Trump coloca independência do banco central dos EUA em xeque