Diretora do Fed vai processar Trump para manter seu emprego, diz advogado

Por Michael S. Derby e Howard Schneider e Ann Saphir

NOVA YORK/WASHINGTON (Reuters) - A diretora do Federal Reserve Lisa Cook entrará com uma ação judicial para impedir que o presidente Donald Trump a demita, disse um advogado dela nesta terça-feira, dando início ao que pode ser uma batalha legal prolongada sobre o esforço da Casa Branca para moldar a política monetária dos Estados Unidos.

"A tentativa dele de demiti-la, baseada apenas em uma carta de referência, não tem qualquer base factual ou legal. Entraremos com uma ação judicial contestando essa ação ilegal", disse o proeminente advogado de Washington Abbe Lowell, que a representa, em um comunicado.

O comunicado foi emitido um dia depois de Trump ter dito que demitiria Cook, a primeira mulher negra a fazer parte do corpo diretivo do Fed, por suposta "conduta enganosa e potencialmente criminosa" relacionada a hipotecas que ela fez em 2021. Cook disse que Trump não tem autoridade para demiti-la e prometeu permanecer no cargo.

O confronto de Trump com o banco central, nominalmente independente, segue outros esforços amplamente bem-sucedidos para colocar outros elementos do governo dos EUA sob seu controle direto. Desde que retornou ao cargo em janeiro, o presidente supervisionou a saída de centenas de milhares de funcionários públicos, desmantelou várias agências e reteve bilhões de dólares de gastos autorizados pelo Congresso.

Trump pressionou o Fed a reduzir a taxa de juros durante seu primeiro mandato na Casa Branca e intensificou essa campanha nos últimos meses. O presidente exigiu que os juros sejam reduzidos em vários pontos percentuais e ameaçou demitir o chair do Fed, Jerome Powell, embora tenha recuado recentemente.

A tentativa de influenciar a política monetária dos EUA abalou a confiança no dólar e na dívida soberana dos EUA e provocou temores de turbulência financeira global. Mas a reação do mercado à mais recente aposta de Trump no Fed foi morna nesta terça-feira.

Os principais índices de ações de Wall Street estavam praticamente estáveis no dia, enquanto o dólar caía. Os rendimentos dos Treasuries de 2, 5 e 10 anos caíram, refletindo as expectativas mais altas de um corte nos juros no curto prazo, enquanto as taxas dos títulos de prazos mais longos subiam, em um sinal de que as credenciais de combate à inflação do Fed podem enfraquecer.

Trump disse em uma carta para Cook na segunda-feira que ele tinha "motivos suficientes" para demiti-la porque ela havia descrito propriedades separadas em Michigan e Geórgia como residências primárias em pedidos de hipoteca antes de ingressar no Fed em 2022.

Nos últimos meses, Trump demitiu várias mulheres negras que ocupavam altos cargos no governo, inclusive a diretora da Biblioteca do Congresso e a presidente do Conselho Nacional de Relações Trabalhistas.

O governo Trump também tem como alvo outros oponentes políticos com acusações semelhantes de fraude hipotecária, incluindo a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, uma mulher negra que garantiu um julgamento de fraude civil de meio bilhão de dólares contra Trump no ano passado. Um tribunal de apelações de Nova York rejeitou a penalidade na semana passada, mas preservou o caso.

(Reportagem de Michael S. Derby; reportagem adicional de Nicole Jeanine Johnson e Kanishka Singh)