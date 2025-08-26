Dino dá 10 dias para Motta explicar urgência no PL da adultização

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino deu 10 dias para o presidente Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), se manifestar sobre uma ação movida por um deputado do PL que questiona o rito adotado pelo presidente da Casa para votar em regime de urgência o PL com normas para proteger crianças e adolescentes em ambiente digital.

O que aconteceu

Dino quer ouvir presidente da Casa antes de decidir sobre ação movida por parlamentar. Deputado Marcos Pollon (PL) acionou o Supremo afirmando que Motta teria desrespeitado os ritos de votação da Câmara ao votar de forma simbólica, sem registrar todos os nomes de quem votou, o requerimento para que o PL da Adultização tramitasse em regime de urgência.

Para o deputado, votação sobre adotar regime de urgência deveria ter sido feita de forma nominal. Na ação, o deputado alega que Motta teria desrespeitado a Constituição ao adotar a votação simbólica e pede que toda a votação do projeto seja anulada. A ação foi sorteada no STF e caiu com o ministro Flávio Dino.

Ao aprovar, por votação simbólica, na sessão do dia 19.08.2025, o pedido de urgência para a tramitação do Projeto de Lei 2.628/2022, o Presidente da Câmara está em flagrante violação à nossa Carta Magna, fazendo com que haja um verdadeiro atropelo do processo legislativo, deslegitimando e maculando toda a evolução do projeto de lei, logo em sua gênese

Deputado Marcos Pollon, em ação movida no STF

PL da Adultização foi aprovado na semana passada. Proposta que discute regras para garantir mais segurança a crianças e adolescentes nas redes seguiu para o Senado. Parte da oposição, porém, critica a iniciativa por considerar que ela pode representar censura às manifestações feitas no ambiente virtual.