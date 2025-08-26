Topo

Despesas pessoais sobem 1,09% em agosto ante alta de 0,25% em julho no IPCA-15

26/08/2025 12h44

Os gastos das famílias brasileiras com Despesas pessoais passaram de uma elevação de 0,25% em julho para um aumento de 1,09% em agosto, uma contribuição de 0,11 ponto porcentual para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) deste mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa do IPCA-15 foi de queda de 0,14% em agosto.

O resultado do grupo foi impulsionado pelo reajuste nos jogos de azar vigente desde 9 de julho.

Os jogos de azar aumentaram 11,45% em agosto, item de maior pressão sobre o IPCA-15 do mês, 0,05 ponto porcentual.

