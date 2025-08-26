Preso por ameaçar Felca cobrava R$ 15 mil por alvará e excluía até mandado

O homem preso hoje por ameaçar o youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, afirmou em depoimento à polícia que cobrava R$ 15 mil para acessar o sistema do Judiciário brasileiro e expedir alvarás de soltura.

O que aconteceu

Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, 22, também cobrava R$ 3 mil para excluir mandado de prisão. Preso ontem em Olinda, o homem detalhou que contratava pessoas para criar programas com objetivo de coletar credenciais de acesso aos órgãos públicos. O UOL teve acesso ao depoimento de Cayo, ouvido ontem na delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, no Recife.

"São trojans [vírus] que vêm encapsulado em programas. Quando o usuário instala, ele passa a coletar as credenciais e envia direto para um Bot [robô] no Telegram", diz trecho do depoimento.

Suspeito disse que já emitiu mais de 50 alvarás de soltura. Caio detalhou que também conseguia incluir dívidas no Serasa, alterar informações no sistema do SUS ou na Receita Federal, bloquear contas bancárias e consultar dados sigilosos de terceiros. No depoimento, explicou que consegue acessar a conta do magistrado no BNMP (Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões) e para passar no duplo fator de autenticação, também entra no e-mail do juiz ou juíza.

Com a invasão de sistemas de governos, ele diz já ter faturado mais de R$ 500 mil. O suspeito declarou ter recebido R$ 50 mil após vender uma base de dados do Instituto de Identificação Tavares Buril, instituição que gere a identificação civil dos pernambucanos.

Pagamento era feito em criptomoeda ou na conta de terceiros. Cayo detalhou que o dinheiro que recebia entrava na conta de laranjas que ele utilizava para lavar dinheiro. Essas pessoas ficavam com cerca de 20% do valor total.

Cayo morava em Gravatá, no agreste de Pernambuco, e afirmou que não tem emprego formal. À polícia, ele disse que trabalhava com serviços informáticos. Sobre o local onde foi preso, o suspeito contou que estava em Olinda para alugar uma casa ao lado do amigo Paulo Vinicius de Oliveira Barbosa, 21. Eles se conheciam há cerca de dois anos.

O UOL não conseguiu localizar a defesa de Cayo e Paulo. O espaço segue aberto para manifestação.

Suspeito diz que nunca ameaçou Felca

Influenciador e youtuber Felca, em vídeo de combate pornografia infantil na internet e redes sociais Imagem: Divulgação/YouTube

Ele negou qualquer ameaça ao youtuber Felca. Hoje, a Justiça de Pernambuco manteve prisão de Cayo e de outro homem preso junto com ele, identificado como Paulo Vinícius Oliveira foi preso em flagrante ontem por acessar indevidamente sistemas da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. A dupla foi autuada pelo crime de invasão de dispositivos informáticos.

Cayo também é investigado por exploração sexual de menores de 18 anos. A polícia apura se ele integra um grupo criminoso que, por meio de "desafios" na internet, promovia exploração sexual de crianças e adolescentes.

Polícia tenta entender motivação para Felca ter se tornado alvo de Cayo. De acordo com o delegado, há a possibilidade de isso ter ocorrido devido a uma suposta participação do suspeito com uma rede de exploração de menores na internet.

A investigação ainda está em curso, mas que, de fato, ele participe de uma organização, de uma estrutura, que tem um apelo, via rede Discord, de exploração sexual de crianças e adolescentes, através daqueles famigerados desafios. Através desses desafios, eles exploram sexualmente crianças e adolescentes. Mas, entenda, isso ainda está na fase embrionária.

Delegado Guilherme Caselli.

Suspeitos sabiam que estavam sendo investigados. "No próprio computador [de Paulo], a gente viu o registro de pesquisa sobre o influenciador digital Felca, vimos conversas ali no WhatsApp que estavam abertas falando da atuação policial. Então, de fato, eles sabiam que eles estavam sendo investigados", explicou.

Felca recebeu e-mails intimidatórios após publicar vídeo com acusações contra o influenciador Hytalo Santos. O conteúdo continha ameaças explícitas à sua vida, com os dizeres: "prepara pra morrer você vai pagar com a sua vida" e "você vai morrer se prepara por sua vida você corre risco e vai pagar com a vida", além de imputações falsas de pedofilia.

Youtuber fez um vídeo sobre adultização e denunciou produtores de conteúdo. O vídeo de 50 minutos tem mais de 48 milhões de visualizações no Youtube. Nele, Felca denuncia alguns influenciadores e também cobra as plataformas que permitem a exposição e sexualização de menores — e monetizam os vídeos.