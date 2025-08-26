Topo

Departamento de Comércio dos EUA confirma tarifas antidumping contra 10 países, incluindo o Brasil

26/08/2025 17h02

Por Christian Martinez

(Reuters) - O Departamento de Comércio dos Estados Unidos emitiu, nesta terça-feira, conclusões favoráveis à aplicação de tarifas antidumping e compensatórias contra 10 países -- incluindo o Brasil -- após investigações sobre produtos de aço resistente à corrosão.

As decisões abrangem US$2,9 bilhões em importações da Austrália, Brasil, Canadá, México, Holanda, África do Sul, Taiwan, Turquia, Emirados Árabes Unidos e Vietnã, informou o Departamento de Comércio em um comunicado.

"O comércio concluiu que as importações de (aço) Core para os Estados Unidos de dez parceiros comerciais estavam sendo objeto de dumping e/ou subsídios", disse o departamento.

O aço resistente à corrosão é usado para construir automóveis, eletrodomésticos e edifícios, disse o departamento.

"As empresas e os trabalhadores siderúrgicos americanos merecem competir em igualdade de condições", disse o subsecretário de Comércio Internacional, William Kimmitt, em um comunicado.

A Comissão de Comércio Internacional (ITC, na sigla em inglês) fará agora sua própria avaliação do prejuízo ao setor siderúrgico nacional, informou o departamento.

"Se a ITC concluir que houve dano específico ao parceiro comercial, o Departamento de Comércio emitirá ordens de tarifas AD (antidumping) e CVD (compensatórias)", disse o Departamento de Comércio.

(Reportagem de Christian Martinez)

