'Deflação em prévia é boa notícia, mas pode ser pontual', diz analista

O economista Fabrício Voigt, da Aware Investments, afirmou que o IPCA-15 de agosto, que registrou queda, reflete o cenário de tarifas impostas por Trump e oscilações nos preços dos alimentos. Segundo ele, a notícia da deflação é boa, mas pode ser pontual.

O comentário de Voigt no programa Mercado Aberto, do Canal UOL, veio momentos antes do anúncio oficial da prévia da inflação, que ficou negativa em 0,14% no mês de agosto, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Puxado pela queda das contas de luz devido à distribuição do "Bônus de Itaipu", o resultado corresponde à primeira deflação registrada pelo IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 15) em quase dois anos.

Para agosto, historicamente, temos inflação mais baixa, porque não há safras tão elevadas e também não há marcação de preços, principalmente dos administrados. A deflação é uma boa notícia, por enquanto. Para setembro, espera-se inflação mais alta.

Fabrício Voigt, economista da Aware Investments

Ele destacou que produtos da cesta básica, como alimentos, sentem mais o impacto das variações.

Vamos olhar a questão do café, que teve tarifas elevadas. O governo agora indicou que vai comprar boa parte das safras afetadas pela tarifação, o que dá continuidade ao ciclo. Mas a inflação é muito sazonal.

Fabrício Voigt

'Governo deixa carne fora da compra para proteger exportação', diz Voigt

Voigt avalia que o governo tirou a carne da primeira compra de alimentos pós-tarifaço para preservar mercados de exportação, principalmente da proteína animal.

Segundo ele, carnes, por terem produção robusta, tendem a oscilar menos que café e soja.

A carne fica fora porque temos produção elevada no Brasil. Ainda é um produto de exportação muito importante e temos outros mercados para proteína animal, como China e países da Europa. Talvez esse setor não precise ser tão estimulado como outros menos industrializados.

Fabrício Voigt

Já temos cadeias de produção bem formatadas e espaço consolidado para novos mercados. No resto do mundo, o preço da carne é mais pressionado, o que não é o caso agora. Talvez o governo devesse buscar aportes em setores já consolidados. Isso ajuda a atingir novos mercados de exportação. Temos uma oferta excedente no Brasil, o que melhora o preço aqui. Para proteína animal, o preço melhora agora, depois o mercado se ajusta. Diferente de café e soja, que exigem produção mais complexa.

Fabrício Voigt

