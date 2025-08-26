Topo

Camiseta antiodor e mais: peças da Insider têm até 29% off com cupom do UOL

Blusa "Air Loop Top 2.0" e camiseta "Game Changer" estão entre peças com desconto - Dvulgação
Blusa "Air Loop Top 2.0" e camiseta "Game Changer" estão entre peças com desconto Imagem: Dvulgação
do UOL

Colaboração ao Guia de Compras UOL

26/08/2025 14h32

O Guia de Compras UOL tem um cupom exclusivo para quem deseja economizar com peças da Insider, inclusive roupas que desamassam no corpo e com tecnologia antiodor. É só aplicar o cupom "UOL15" em itens selecionados, depois de adicioná-los ao carrinho e antes de finalizar a compra.

Confira abaixo nove produtos com até 29% de desconto usando o cupom. Os preços foram checados na data de publicação e podem variar.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!).

