Topo

Notícias

'CPMI do INSS não será palco ideológico', diz vice-presidente da comissão

do UOL

Do UOL, em São Paulo

26/08/2025 21h09

A CPMI do INSS não servirá de palco para disputas ideológicas, afirmou Duarte Júnior (PSB-MA), deputado federal e vice-presidente da comissão, em entrevista ao UOL News- 2ª edição hoje. O parlamentar disse que o foco é garantir investigações técnicas e punir a organização criminosa que fraudou benefícios sociais.

Eu sinceramente não acredito que essa CPMI vai acabar em pizza. Nosso objetivo é o de chamar a atenção para aquilo que importa. Às vezes, vejo alguns debates ideológicos que infelizmente são naturais no parlamento ,mas ali na CPMI precisamos dar atenção para aquilo que de fato é importante.

Estamos diante de uma oportunidade única de garantir que haja uma investigação técnica e demonstrar que ela é maior do que essa briga entre direita e esquerda e entre partidos políticos. É identificar essa gangue, essa instituição criminosa que está lesando milhões de brasileiros. Duarte Júnior, deputado federal (PSB-MA) e vice-presidente da CPMI do INSS

Relacionadas

Sakamoto: CPMI do INSS ameaça censurar jornalistas para proteger incompetentes

'Plano de trabalho da CPI do INSS é tendencioso', diz deputado do PT

Relator de CPI do INSS nega acordo e diz que não foi procurado pelo governo

'CPMI vai garantir punição rigorosa', diz Duarte Júnior

O deputado destacou que a CPMI deve responsabilizar agentes criminosos e garantir ressarcimento às vítimas. Ele defende propostas legislativas que tornem mais severos os crimes contra os beneficiários do INSS.

O relatório apresentado preenche todos os requisitos necessários para identificarmos [os culpados] e possamos reinstituir todos aqueles consumidores aposentados, pensionistas, beneficiários de programas sociais que foram lesados. Além disso, garantiremos o encaminhamento legislativo com uma proposta para tornar as regras mais claras, com uma regulamentação que possa de fato proteger aqueles que mais precisam. Esse crime tem que ser [considerado] hediondo, inafiançável, imprescritível. Duarte Júnior, deputado federal (PSB-MA) e vice-presidente da CPMI do INSS

'Foco é organização criminosa, não governos', diz Duarte Júnior

Duarte Júnior reforçou que a investigação não busca responsabilizar governos, mas sim uma organização criminosa instalada há décadas no INSS. Ele afirma que a CPMI deve atuar de forma suprapartidária e buscar apoio técnico para as apurações.

Entendo que a investigação é importante para todo mundo porque não é em cima de um governo. Quem se levantar para fazer um discurso, fiscalizar e investigar um governo específico não terá o meu apoio. Trata-se de uma instituição criminosa e de uma gangue que já está aí há décadas. Duarte Júnior, deputado federal (PSB-MA) e vice-presidente da CPMI do INSS

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa:

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

'CPMI do INSS não será palco ideológico', diz vice-presidente da comissão

Starship, da SpaceX, decola em teste crucial para superar contratempos passados

Hussam al-Masri, o jornalista da Reuters morto por fogo israelense em Gaza

Seis soldados sírios foram mortos em ataques de drones israelenses na zona rural de Damasco, diz TV estatal

Trump organizará "grande reunião" sobre Gaza na 4ª feira

Trump liderará "grande" reunião na Casa Branca sobre Gaza na quarta-feira, diz Witkoff

Decreto autoriza nomeação de 250 aprovados em concurso para perito médico da Previdência

Trump diz que EUA buscarão pena de morte em casos de homicídio em Washington

Empresário é indiciado por matar corretores dentro de imobiliária em SC

ONU alerta sobre aumento de apostas ilegais durante Copa do Mundo de 2026

Lula foi racista em fala sobre homem negro? Especialistas opinam