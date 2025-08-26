'CPMI do INSS não será palco ideológico', diz vice-presidente da comissão

A CPMI do INSS não servirá de palco para disputas ideológicas, afirmou Duarte Júnior (PSB-MA), deputado federal e vice-presidente da comissão, em entrevista ao UOL News- 2ª edição hoje. O parlamentar disse que o foco é garantir investigações técnicas e punir a organização criminosa que fraudou benefícios sociais.

Eu sinceramente não acredito que essa CPMI vai acabar em pizza. Nosso objetivo é o de chamar a atenção para aquilo que importa. Às vezes, vejo alguns debates ideológicos que infelizmente são naturais no parlamento ,mas ali na CPMI precisamos dar atenção para aquilo que de fato é importante.

Estamos diante de uma oportunidade única de garantir que haja uma investigação técnica e demonstrar que ela é maior do que essa briga entre direita e esquerda e entre partidos políticos. É identificar essa gangue, essa instituição criminosa que está lesando milhões de brasileiros. Duarte Júnior, deputado federal (PSB-MA) e vice-presidente da CPMI do INSS

'CPMI vai garantir punição rigorosa', diz Duarte Júnior

O deputado destacou que a CPMI deve responsabilizar agentes criminosos e garantir ressarcimento às vítimas. Ele defende propostas legislativas que tornem mais severos os crimes contra os beneficiários do INSS.

O relatório apresentado preenche todos os requisitos necessários para identificarmos [os culpados] e possamos reinstituir todos aqueles consumidores aposentados, pensionistas, beneficiários de programas sociais que foram lesados. Além disso, garantiremos o encaminhamento legislativo com uma proposta para tornar as regras mais claras, com uma regulamentação que possa de fato proteger aqueles que mais precisam. Esse crime tem que ser [considerado] hediondo, inafiançável, imprescritível. Duarte Júnior, deputado federal (PSB-MA) e vice-presidente da CPMI do INSS

'Foco é organização criminosa, não governos', diz Duarte Júnior

Duarte Júnior reforçou que a investigação não busca responsabilizar governos, mas sim uma organização criminosa instalada há décadas no INSS. Ele afirma que a CPMI deve atuar de forma suprapartidária e buscar apoio técnico para as apurações.

Entendo que a investigação é importante para todo mundo porque não é em cima de um governo. Quem se levantar para fazer um discurso, fiscalizar e investigar um governo específico não terá o meu apoio. Trata-se de uma instituição criminosa e de uma gangue que já está aí há décadas. Duarte Júnior, deputado federal (PSB-MA) e vice-presidente da CPMI do INSS

