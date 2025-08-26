Deputado do PT: 'CPMI do INSS reflete desespero político de bolsonaristas'

A CPMI do INSS reflete o desespero político dos bolsonaristas, afirmou o deputado federal Alencar Santana (PT-SP) em entrevista ao UOL News - 2ª edição hoje.

O parlamentar disse que a comissão virou palco de disputa enquanto avançam investigações sobre Jair Bolsonaro, com seus apoiadores tentando tumultuar as investigações.

Tem dúvida? Eles vão tentar isso [atrapalhar a CPMI do INSS]. É o que resta para eles. Isso demonstra também que eles não querem buscar a verdade, mas criar um teatro, um palco, e ali fazerem as apresentações e as maluquices que costumam fazer, transformando a mentira em verdade e a verdade em mentira. Mas nós não podemos deixar.

Eu não tenho dúvida de que isso reflete uma preocupação e um desespero político deles, que governaram o país, fizeram um desastre, deixaram essas entidades roubarem, entrarem, e estão preocupados com o desfecho final disso.

Não podemos transformar isso numa simples disputa política. Disse hoje textualmente, durante a CPMI, que não dá para aprovar um plano de trabalho dizendo que serão convocados os ministros da Previdência e não chamar o Paulo Guedes [ministro da Economia na gestão Bolsonaro]. Temos que chamar todos os presidentes e tesoureiros das entidades.

Se houve outros dirigentes com responsabilidade, o curso da investigação vai dizer. Aí nós vamos atrás deles. Agora, se selecionarmos uma figura A ou B, não estou investigando o fato, mas investigando ou perseguindo pessoas. É perigoso. Entra em uma disputa política e isso só atrapalha para o resultado final. Alencar Santana, deputado federal (PT-SP)

'Lula agiu corretamente ao ressarcir aposentados', diz Alencar Santana

Santana destacou que o governo Lula atuou de forma rápida ao suspender descontos indevidos e ressarcir aposentados lesados por entidades laranja cadastradas no governo anterior.

O governo Lula fez correto ao fazer a devolução às pessoas lesadas. Houve uma irregularidade envolvendo o órgão público e entidades laranja. E foram cadastradas pelos órgãos públicos que fizeram os descontos indevidos. Nós estamos tratando de algo sagrado que é a aposentadoria. Entidades que entraram no governo anterior tiveram um crescimento exponencial no número de associados e, consequentemente, o de descontos. Isso [a devolução] foi uma medida correta, assim como a suspensão desses descontos.

Se conseguirmos aprofundar, chegaremos ao patrimônio de alguém, que está em algum lugar. As pessoas simplesmente não gastaram dinheiro ou jogaram pro alto. Elas podem ter transferido para outra pessoa. Elas podem e devem ser presas. Para que a gente tenha provas corretas, de acordo com a lei, garantindo-se o devido processo, teremos que fazer um roteiro nessa apuração na CPMI.

Nós temos que chegar nessas pessoas, nessa gangue que estava roubando os nossos aposentados. A CPMI tem que agir com muita diligência, muita eficiência, muita seriedade e responsabilidade para punir quem deve ser punido. Alencar Santana, deputado federal (PT-SP)

'Composição da CPMI favoreceu oposição', diz Alencar Santana

O deputado criticou a condução inicial da CPMI, disse que houve equívocos na substituição de membros e alertou que a composição favoreceu a oposição. Ele ressaltou que o foco da comissão precisa ser a verdade sobre o desvio de recursos do INSS.

É importante a gente ter claro que o governo, na sua composição, tem a maioria na CPMI. O entendimento que foi levado na substituição dos suplentes foi um equívoco total. Eu fui indicado formalmente, através de um documento, pelo líder do PT, o deputado Lindbergh Farias.

O líder do PDT [Mário Heringer] foi provocado pela mesa do Senado a indicar os seus membros. Indicou o próprio líder e o suplente. Na ausência do Mário, um deputado do PL jamais poderia ter votado. Houve ali um erro onde a maioria acabou não se refletindo, mas aconteceu. Infelizmente, está dada essa composição. O governo vai ter que trabalhar com essa realidade, mas o foco principal é buscar a verdade.

Está claro que o governo anterior facilitou e muito, não só alterando a legislação, mas também que as entidades laranja se cadastrassem e tivessem o direito a fazer os descontos indevidos, ilegais e criminosos. Teremos que apurar isso com muito detalhe e buscar saber quais foram as pessoas beneficiadas de fato com esse dinheiro que foi roubado. Há alguma liderança política, alguma autoridade, enfim, algum partido, algum parlamentar envolvido nessa? Esperamos conseguir essa conclusão e apurar com rigor e seriedade para respondermos a todos. Alencar Santana, deputado federal (PT-SP)

Veja a íntegra do programa: