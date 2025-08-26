Conseleite: valor de referência do leite no RS é projetado em R$ 2,3712 o litro

São Paulo, 26 - O valor de referência projetado para o leite no mês de agosto no Rio Grande do Sul é R$ 2,3712 o litro, 2,35% abaixo do estimado em julho (R$ 2,4283), informou nesta terça-feira, 26, o Conseleite. O colegiado também divulgou o valor consolidado de julho, que fechou em 2,4592, 1,21% acima do valor final de junho (R$ 2,4299). Segundo o coordenador do Conseleite, Darlan Palharini, os dados reproduzem o mercado dos primeiros 20 dias do mês de agosto e consideram informações fornecidas pelas indústrias.