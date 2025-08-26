Topo

Confiança do consumidor nos EUA cai menos que o previsto em agosto

26/08/2025 12h02

A confiança dos consumidores diminuiu em agosto nos Estados Unidos, embora ligeiramente menos do que os mercados esperavam, segundo dados publicados nesta terça-feira(26) pela organização de pesquisa e associação empresarial Conference Board. 

O índice que avalia essa confiança caiu 1,3 ponto neste mês, atingindo 97,4 pontos, uma redução em relação aos 98,7 pontos em julho. 

É melhor do que a estimativa dos analistas, que previam uma queda para 96,5 pontos, segundo um consenso publicado pela MarketWatch. 

"A confiança recuou ligeiramente em agosto, mas mantém-se nos níveis observados nos últimos três meses", declarou em comunicado a economista da associação, Stephanie Guichard. 

Analisando por faixas etárias, a confiança diminuiu principalmente entre os consumidores com menos de 35 anos. 

As preocupações são voltadas aos preços altos e à inflação. Além disso, o número de entrevistados que esperam uma recessão nos próximos 12 meses é o maior desde abril.

els/vmt/db/mel/jc/aa

© Agence France-Presse

