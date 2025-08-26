Confiança do consumidor dos EUA recua em agosto com aumento das preocupações com o mercado de trabalho

WASHINGTON (Reuters) - A confiança do consumidor dos Estados Unidos caiu em agosto já que as famílias ficaram mais pessimistas em relação ao mercado de trabalho e à renda futura.

O Conference Board informou nesta terça-feira que seu índice de confiança do consumidor caiu para 97,4 este mês, em comparação com 98,7 em julho em dado revisado para cima.

Economistas consultados pela Reuters previam que o índice recuaria para 96,2 em relação aos 97,2 relatados anteriormente.

"Notadamente, a avaliação dos consumidores sobre a disponibilidade atual de empregos diminuiu pelo oitavo mês consecutivo", disse Stephanie Guichard, economista sênior de indicadores globais do Conference Board.

"Enquanto isso, o pessimismo em relação à disponibilidade futura de empregos aumentou e o otimismo em relação à renda futura diminuiu ligeiramente."

(Reportagem de Lucia Mutikani)